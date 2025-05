Previsioni Meteo Veneto: tempo variabile con tratti di instabilità

MeteoWeb

“Fino a sabato la regione risentirà ancora della marginale influenza delle correnti cicloniche associate alla bassa pressione centrata sulla penisola Scandinava: il tempo sarà variabile e tratti di instabilità saranno possibili nelle ore pomeridiane soprattutto su zone montane e pedemontane. Domenica avrà la meglio il promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo occidentale: il tempo sarà stabile, ma il cielo sarà ancora a tratti nuvoloso. A inizio settimana l’infiltrazione di alcuni impulsi umidi da nord-ovest potrà portare temporanei annuvolamenti e qualche precipitazione soprattutto in montagna e sulla pianura interna. Le temperature saranno in ripresa fino a valori prossimi alla media“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nuvolosità irregolare alternata a crescenti schiarite. Nel corso del pomeriggio bassa probabilità di qualche piovasco o rovescio su Prealpi e pedemontana e residui fenomeni lungo la costa. Temperature massime prevalentemente in diminuzione. Venti in quota moderati settentrionali, nelle valli variabili; in pianura dai settori orientali, inizialmente moderati sull’entroterra, moderati/tesi lungo la costa, in attenuazione dal tardo pomeriggio.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo irregolarmente nuvoloso con presenza di tratti di sereno più significativi in pianura e maggiori addensamenti in montagna e sulla fascia pedemontana a partire dalle ore centrali.

Precipitazioni: In prevalenza assenti sulle zone sud-orientali; altrove, a partire dalle ore centrali la probabilità di precipitazioni locali anche a carattere di rovescio o temporale aumenterà soprattutto sulle zone montane e pedemontane fino a risultare medio-bassa (25-50%).

Temperature: Minime in calo; massime in ripresa in pianura, senza notevoli variazioni in montagna.

Venti: In quota deboli, a tratti moderati, da nord-ovest; nelle valli variabili. In pianura in prevalenza nord-orientali, deboli sull’entroterra, moderati, a tratti tesi entro il primo mattino, lungo la costa.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Domenica 25 cielo sereno o poco nuvoloso per nuvolosità alta, a tratti un po’ più consistente nelle ore centrali.

Precipitazioni: Assenti, anche se non è escluso qualche piovasco pomeridiano in montagna.

Temperature: In aumento, più marcato e diffuso nei valori massimi.

Venti: In quota deboli/moderati da nord-ovest; altrove variabili, con brezze lungo la costa e nelle valli.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Lunedi 26 rereno o poco nuvoloso fino alle ore centrali; in seguito crescenti annuvolamenti con aumento della probabilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale dapprima sulle zone montane e nel tardo pomeriggio/sera anche sulla pianura interna. Temperature in aumento.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 27 attesa nuvolosità variabile, più compatta e persistente sulle zone montane, alternata a tratti di sereno più presenti in pianura, specie sulle zone costiere. Probabili precipitazioni anche con rovesci o temporali sulle zone montane e localmente sulla pianura interna. Temperature minime in aumento, massime senza notevoli variazioni.

