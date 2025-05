Previsioni meteo Veneto: weekend instabile con piogge a tratti, migliora lunedì ma nuova perturbazione in arrivo da mercoledì

MeteoWeb

“Fino a domenica circolazione ciclonica per l’avvicinamento di una depressione con nucleo sull’Europa nord-orientale; si alterneranno nuvole e rasserenamenti, con delle precipitazioni a tratti più probabilmente su Trevigiano e Alto Veneziano e temperature in prevalenza sotto la media. Lunedì pressione in aumento, temperature in risalita verso i valori tipici del periodo e la circolazione resterà anticiclonica fino a martedì. Mercoledì precipitazioni per l’arrivo di un’altra depressione, stavolta da nord-ovest. Nuvolosità in aumento fino a cielo a tratti anche nuvoloso più probabilmente su Vicentino, Trevigiano e Prealpi Bellunesi e zone limitrofe, dove ci saranno alcuni piovaschi/rovesci/temporali. Temperature in aumento anche di molto rispetto a venerdì, sotto la media in modo leggero/moderato”: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Domenica 18

Cielo: nella prima metà di giornata nuvolosità in diminuzione fino a cielo ovunque sereno o poco nuvoloso di mattina. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo a tratti anche nuvoloso più probabilmente su rilievi e zone limitrofe.

Precipitazioni: su Alto Veneziano e zone limitrofe nelle ore notturne probabilità medio-bassa (25-50%) per piovaschi/rovesci/temporali, sul resto della pianura assenti. In montagna di pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) per piovaschi/rovesci/temporali locali sulle Dolomiti e sparsi sulle Prealpi, per il resto assenti.

Temperature: in aumento rispetto a sabato, anche di molto nelle ore notturne.

Venti: deboli/moderati, in alta montagna da nord-ovest e altrove con direzione variabile.

Mare: poco mosso.

Lunedì 19

Cielo: alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: probabilità bassa (5-25%) per locali piovaschi/rovesci/temporali in vari momenti della giornata.

Temperature: in aumento anche sensibile rispetto a domenica.

Venti: deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: calmo.

Martedì 20

Non si verificheranno precipitazioni, cielo poco o parzialmente nuvoloso, temperature in aumento. In prevalenza soleggiato specie nelle prime ore; in seguito e nel corso della mattinata graduale intensificazione della nuvolosità per l’arrivo di nubi medio-alte e per convezione diurna associata a precipitazioni da locali/sparse dalle ore centrali anche diffuse verso sera. Temperature in generale ulteriore lieve aumento. Venti perlopiù deboli di direzione variabile per brezze nelle valli, localmente e a tratti moderati nei settori solitamente più ventilati. In quota deboli/moderati da ovest al mattino, poi da sud-ovest.

Mercoledi 21

Nuvolosità in aumento e varie piogge, temperature in calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.