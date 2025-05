Previsioni Meteo weekend: ciclone africano con grandine al Sud, poi arriva l’anticiclone subtropicale

MeteoWeb

L’attesa per il fine settimana è palpabile, ma quale scenario meteo ci riserveranno Sabato 24 e Domenica 25 Maggio? Le recenti elaborazioni dei principali centri di calcolo delineano un quadro complesso, una sorta di “braccio di ferro” atmosferico sull’Italia. Da un lato, un campo di alta pressione tenterà di estendere la sua influenza stabilizzante; dall’altro, un insidioso vortice ciclonico posizionato strategicamente continuerà a tessere trame instabili su alcune aree del Paese. Preparatevi, quindi, a un weekend dalle due velocità, dove ombrelli e occhiali da sole potrebbero alternarsi a seconda della regione.

La dinamica atmosferica del weekend: un precario equilibrio

Nelle prossime 48-72 ore, assisteremo a un tentativo da parte dell’alta pressione di riconquistare il Mediterraneo centrale. Tuttavia, la sua avanzata non sarà così lineare e decisa come ci si potrebbe aspettare. Un vortice depressionario, attualmente in azione sul Mar Ionio, fungerà da perno per l’instabilità, pilotando correnti più fresche e umide in quota che andranno a contrastare con l’aria più calda e stabile preesistente o in arrivo. Questa configurazione è tipica delle fasi di transizione primaverili, dove le masse d’aria con caratteristiche diverse entrano in conflitto, generando fenomeni meteorologici localmente intensi.

Sabato 24 maggio: l’instabilità pomeridiana e l’allerta grandine

La giornata di Sabato 24 Maggio si aprirà probabilmente con condizioni discrete su gran parte del Paese, ma sarà nel corso delle ore pomeridiane che il vortice ionico farà sentire maggiormente i suoi effetti.

Zone a Rischio Temporali: Le aree più esposte all’attività temporalesca saranno le Alpi centro-orientali , dove i rilievi favoriranno la convezione, gran parte delle regioni del Centro-Sud peninsulare e i settori orientali della Sicilia . Si tratterà dei classici acquazzoni e temporali primaverili, spesso di breve durata ma che potranno risultare localmente intensi.

Zone a Rischio Temporali: Le aree più esposte all'attività temporalesca saranno le Alpi centro-orientali, dove i rilievi favoriranno la convezione, gran parte delle regioni del Centro-Sud peninsulare e i settori orientali della Sicilia. Si tratterà dei classici acquazzoni e temporali primaverili, spesso di breve durata ma che potranno risultare localmente intensi.

Focus su Roma: Possibili Forti Temporali e Grandine: Una particolare attenzione è richiesta per la città di Roma e le aree circostanti. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, la Capitale potrebbe essere interessata da un forte temporale. L'elevata "energia potenziale" (CAPE – Convective Available Potential Energy) accumulata e i marcati contrasti termici tra le diverse masse d'aria in gioco potrebbero favorire lo sviluppo di celle temporalesche vigorose, con il rischio non trascurabile di grandinate di piccole o medie dimensioni. Questo scenario impone prudenza, specialmente per chi si troverà all'aperto o alla guida.

Dove Splenderà il Sole: Altrove, in particolare sul Nord-Ovest, parte del Nord-Est (lontano dai rilievi alpini) e sulle coste tirreniche settentrionali, il tempo si manterrà decisamente più soleggiato e stabile. Qui, il clima sarà particolarmente gradevole, con temperature massime che potranno agevolmente toccare i 21-22°C, regalando un assaggio d'estate anticipata.

Domenica 25 maggio: l’avanzata dell’alta pressione e un deciso aumento termico

La situazione meteorologica evolverà sensibilmente nel corso di Domenica 25 Maggio. Assisteremo a una più convinta e decisa rimonta dell’alta pressione delle Azzorre. Questa struttura anticiclonica, espandendosi da ovest, riuscirà ad abbracciare una porzione più ampia dell’Italia, portando con sé una maggiore stabilità atmosferica.

Sole Protagonista e Temperature in Aumento: Gran parte del Centro-Nord beneficerà di condizioni ampiamente soleggiate e di un'atmosfera stabile. L'aspetto più rilevante sarà il deciso aumento delle temperature: sulle pianure del Nord (come la Pianura Padana) e sui settori tirrenici (dalla Toscana alla Campania settentrionale), le colonnine di mercurio sono attese raggiungere e localmente superare i 22-23°C durante le ore più calde del pomeriggio. Un clima quindi ideale per attività all'aperto.

Residua Instabilità al Sud-Est: Nonostante l'espansione anticiclonica, il fianco sud-orientale del Paese rimarrà parzialmente scoperto e ancora influenzato da una circolazione più umida. Di conseguenza, nel corso della giornata festiva, il rischio di piogge e temporali sparsi non sarà del tutto azzerato, ma tenderà a concentrarsi quasi esclusivamente sulla Calabria, specie sui rilievi interni, e su alcuni settori della Sicilia tirrenica e nord-orientale. Si tratterà comunque di fenomeni più isolati e meno diffusi rispetto al sabato.

Uno sguardo oltre: L’anticiclone africano “scalda i motori”

In conclusione, il fine settimana del 24-25 Maggio mostrerà un’Italia meteorologicamente divisa, con una progressiva tendenza verso una maggiore stabilità, specialmente nella giornata di domenica. Tuttavia, per assistere a una stabilità atmosferica duratura e generalizzata su tutto il territorio nazionale, sembra che dovremo pazientare ancora un po’. Le dinamiche atmosferiche su larga scala suggeriscono che l’anticiclone africano, il vero protagonista delle estati mediterranee più calde, stia iniziando a “scaldare i motori” ai margini meridionali del bacino. Non è escluso che nelle prossime settimane possa tentare incursioni più decise, portando con sé le prime vere ondate di calore intenso.

