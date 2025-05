Previsioni Meteo, weekend con sorprese: sabato instabile al Sud, domenica soleggiata quasi ovunque

MeteoWeb

Dopo giorni segnati da piogge, temporali e instabilità diffusa, il terzo weekend di maggio potrebbe finalmente offrire una parentesi più stabile sul fronte meteorologico. Tuttavia, l’Estate vera e propria sembra ancora un miraggio. Ecco cosa ci attende tra sabato 17 e domenica 18 maggio.

Sabato 17 maggio: ultime piogge al Sud, ma al Centro-Nord torna il sole

La giornata di sabato si aprirà sotto il segno di una residua instabilità, retaggio del passaggio del ciclone mediterraneo che tra il 15 e il 16 maggio ha interessato gran parte della Penisola. Le regioni più esposte nelle prime ore del mattino saranno ancora una volta Sicilia e Calabria, dove saranno possibili rovesci anche intensi e qualche colpo di tuono, specialmente lungo i versanti ionici e nelle aree interne.

Con il passare delle ore, però, il quadro meteorologico tenderà gradualmente a migliorare, con le precipitazioni in attenuazione e ampi spazi di sereno in arrivo nel pomeriggio anche al Sud.

Situazione decisamente più tranquilla fin dal mattino per il Nord Italia, la Toscana e le Marche, che beneficeranno dell’ingresso di correnti secche settentrionali in grado di garantire cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Nonostante questo, nel corso del pomeriggio non si esclude qualche acquazzone a sviluppo orografico sui rilievi alpini e appenninici.

Le temperature si manterranno in linea con le medie del periodo, ma con una tendenza al ribasso più marcata lungo il versante adriatico, complice il vento da nord che continuerà a soffiare con moderata intensità.

Domenica 18 maggio: l’anticiclone prova a farsi strada, ma con qualche riserva

Per domenica si attende un ulteriore passo verso la stabilizzazione atmosferica, grazie a una rimonta dell’anticiclone atlantico in avanzamento da ovest verso l’Europa centrale e il bacino del Mediterraneo. Questa evoluzione favorirà una giornata nel complesso più asciutta e soleggiata su gran parte del territorio nazionale, compreso il Sud, che tornerà a vedere condizioni meteo più favorevoli dopo una settimana turbolenta.

Tuttavia, non sarà ancora una stabilità pienamente consolidata. Un debole impulso instabile riuscirà infatti a scalfire il bordo orientale del campo di alta pressione, determinando un moderato aumento della nuvolosità su Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con la possibilità di brevi rovesci o temporali pomeridiani, in particolare nelle aree montuose.

Dal punto di vista termico, domenica porterà una lieve ripresa delle temperature massime, che in molte zone di pianura del Nord, così come in Puglia, Sardegna e Sicilia, potranno spingersi fino a 23-25°C, regalando un primo sentore d’estate, seppur ancora lontano dai valori tipici della stagione.

Una primavera instabile che non vuole lasciare spazio all’estate

Sebbene il fine settimana si presenti nel complesso più clemente rispetto ai giorni precedenti, il contesto generale rimane quello di una primavera capricciosa, segnata da continui sbalzi termici e ripetuti ritorni di instabilità. L’estate meteorologica, che ufficialmente inizierà il 1° giugno, non mostra ancora segnali di voler prendere il comando della scena atmosferica.

A livello sinottico, l’assenza di un anticiclone stabile e duraturo impedisce alla temperatura di stabilizzarsi su valori elevati, lasciando spazio a frequenti infiltrazioni fresche che alimentano temporali e fasi perturbate anche in pieno maggio.

Un weekend in chiaroscuro, ma con segnali di miglioramento

Il weekend del 17-18 maggio rappresenta quindi una fase di transizione: se sabato sarà ancora condizionato dagli effetti residui del ciclone appena transitato, domenica offrirà condizioni decisamente più miti, con ampi spazi di sole e temperature in ripresa.

Chi ha in programma spostamenti, attività all’aperto o escursioni, potrà approfittare di una finestra più favorevole, pur restando informato sui possibili fenomeni localizzati, soprattutto sulle aree montuose del Nordest.

L’estate, però, dovrà ancora attendere.

