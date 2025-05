Previsioni Meteo weekend, Sud Italia sferzato dal Ciclone Polare: temporali, grandine e venti forti. Le zone a rischio

MeteoWeb

Dopo una settimana caratterizzata da un’intensa attività perturbata che sta portando forti piogge e temporali su diverse aree del Paese, l’attenzione si sposta ora sul prossimo fine settimana del 24 e 25 maggio. Sebbene si prospetti un temporaneo e parziale miglioramento, l’atmosfera sull’Italia rimarrà decisamente dinamica e instabile, con alcune regioni che dovranno ancora fare i conti con il rischio di temporali, localmente intensi e con potenziale per grandinate, e con l’arrivo di venti forti di Maestrale che influenzeranno sensibilmente le temperature e le condizioni del mare. Analizziamo nel dettaglio cosa ci aspetta, regione per regione.

Il contesto atmosferico: residua instabilità e l’ingresso del maestrale

L’Italia si trova attualmente nel mirino di impulsi di aria fredda e instabile che, anche nella giornata di venerdì 23 maggio, porteranno maltempo diffuso, in particolare sull’Emilia-Romagna e gran parte del Centro. Questa situazione è il preludio a un weekend che, pur vedendo un generale tentativo di attenuazione dei fenomeni più intensi, non sarà affatto sinonimo di stabilità consolidata. L’elemento chiave del fine settimana sarà infatti la discesa di aria più fredda da nord-ovest, che attiverà forti venti di Maestrale, specialmente sulla Sardegna per poi estendersi a gran parte del Paese. Questo non solo causerà un sensibile calo delle temperature, più marcato nelle aree interne e dove persisterà la nuvolosità e le piogge, ma manterrà vive condizioni di instabilità su diverse aree.

Sabato 24 maggio: un giorno a due facce, tra schiarite al nord e rischio temporali al Centro-Sud

La giornata di sabato 24 maggio vedrà un’Italia meteorologicamente spaccata in due:

Nord e Toscana: Un Respiro di Sollievo: Dopo le turbolenze dei giorni precedenti, queste regioni sperimenteranno un deciso miglioramento . Ampi spazi soleggiati sono attesi sulla pianura friulana, la Val Padana orientale e gran parte dell’arco alpino. Tuttavia, l’atmosfera non sarà completamente stabilizzata: nel pomeriggio, l’attività convettiva diurna potrebbe dare origine a qualche isolato acquazzone o breve temporale sulle Prealpi Venete e sul Trentino . Le temperature qui tenderanno a un lieve aumento grazie al maggiore soleggiamento, pur rimanendo su valori freschi per la stagione.

La situazione sarà ben diversa al Centro-Sud. Fin dal mattino, molte nubi interesseranno Lazio, Abruzzo, Campania e Sicilia, con possibilità di prime piogge sparse. Il vero rischio di temporali, anche di forte intensità e con possibilità di grandinate isolate, si concentrerà nelle ore pomeridiane e interesserà principalmente: Le zone interne del Lazio. L'Abruzzo, specialmente i settori appenninici. Il Molise. L'instabilità si accentuerà anche al Sud, con un elevato rischio di temporali sulla Campania e lungo l'Appennino calabro-lucano.

La situazione sarà ben diversa al Centro-Sud. Fin dal mattino, molte nubi interesseranno , con possibilità di prime piogge sparse. Il vero , anche di forte intensità e con , si concentrerà nelle ore pomeridiane e interesserà principalmente:

Le temperature su queste aree si manterranno decisamente al di sotto delle medie del periodo, acuendo la sensazione di tempo autunnale più che tardo-primaverile.

Domenica 25 maggio: Il maestrale imperversa, più nubi e instabilità residua, specialmente al Sud

La giornata di domenica 25 maggio sarà fortemente condizionata dall’azione dei venti di Maestrale, che soffieranno con intensità su gran parte del Paese, rendendo i mari molto mossi o agitati, specialmente il medio e basso Adriatico, lo Ionio, il basso Tirreno e il Canale di Sicilia.

Nord Italia: Nord-Ovest: Maggiore probabilità di nuvolosità, a tratti anche compatta, sebbene il rischio di piogge significative rimanga generalmente basso. Triveneto ed Emilia-Romagna: Inizio di giornata decisamente migliore, con più sole. Tuttavia, a partire dal pomeriggio, si assisterà a un graduale aumento dell’instabilità con sviluppo di nubi e possibili rovesci a partire dalle zone alpine e dall’Appennino settentrionale, in possibile locale sconfinamento verso le pianure adiacenti.

Centro Italia: La mattinata potrebbe presentare condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso, ma in un contesto climatico decisamente fresco per il periodo . Nel pomeriggio, l’instabilità tornerà ad accentuarsi lungo la dorsale appenninica , con un progressivo aumento della nuvolosità anche su Toscana, Umbria e Lazio , dove non si escludono brevi e isolati piovaschi .

La mattinata potrebbe presentare condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso, ma in un contesto climatico . Nel pomeriggio, l’instabilità tornerà ad accentuarsi lungo la , con un progressivo aumento della nuvolosità anche su , dove non si escludono . Sud Italia e Isole: Saranno queste le regioni a sperimentare il tempo peggiore. L’azione del Maestrale addenserà molte nubi sul settore tirrenico della Sicilia, sui rilievi settentrionali dell’isola e sulla Calabria. Su queste aree si prevedono piogge fin dal mattino, con la possibile formazione di temporali pomeridiani, localmente anche intensi. Il forte vento sarà una costante, contribuendo a mantenere le temperature su valori inferiori alla media.

Un weekend di attesa, tra frescura anomala e dinamismo atmosferico

In sintesi, il fine settimana del 24-25 maggio non segnerà un ritorno alla piena stabilità atmosferica. Sarà un periodo caratterizzato da una marcata variabilità, con il Nord che godrà di condizioni migliori soprattutto sabato, mentre il Centro-Sud dovrà fare i conti con una persistente instabilità, accentuata domenica dall’ingresso deciso del Maestrale. Le temperature si manterranno ovunque su valori freschi, spesso al di sotto delle medie stagionali.

