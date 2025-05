Previsioni Meteo giugno: estate ancora lontana? Le tendenze non lasciano dubbi

MeteoWeb

È ancora presto per tracciare una linea definitiva sull’andamento meteorologico di giugno 2025, ma i primi segnali elaborati dalla NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) suggeriscono un quadro tutt’altro che tranquillo. Non si tratta, ovviamente, di previsioni deterministiche, bensì di proiezioni stagionali che integrano indici statistici, anomalie climatiche e regimi atmosferici prevalenti per delineare tendenze probabilistiche su vasta scala.

Secondo i dati più aggiornati, giugno potrebbe ricalcare le dinamiche già osservate a maggio, caratterizzate da fasi instabili e un’elevata piovosità su gran parte del bacino del Mediterraneo, Italia compresa.

Alta pressione lontana dal Mediterraneo: blocchi alle alte latitudini e instabilità in Italia

Uno dei fattori chiave alla base di questa possibile persistenza del maltempo è la frequente presenza di blocchi anticiclonici alle alte latitudini, in particolare tra l’Atlantico settentrionale, le Isole Britanniche e la Scandinavia. Queste configurazioni impediscono la discesa delle correnti oceaniche più miti verso l’Europa centro-settentrionale, deviando invece le circolazioni depressionarie verso sud.

Il risultato? Il Mediterraneo resta esposto a flussi instabili, che aumentano la probabilità di precipitazioni superiori alla norma su:

Spagna e Portogallo

Francia, Svizzera

Italia

Balcani e Sud-Est europeo

In particolare, per l’Italia, le regioni settentrionali e centrali sembrano le più esposte a piogge frequenti e a tratti intense, in un contesto termico che si manterrà complessivamente in linea con le medie stagionali.

Un’Italia fresca e umida, mentre il caldo si sposta a nord

Le anomalie termiche positive sembrano invece proiettarsi verso l’Europa centrale, dove si prospetta un giugno più caldo e secco del normale, soprattutto tra Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Austria. A preoccupare sono le condizioni di siccità attesa nel Regno Unito, dove la mancanza di piogge già osservata in maggio potrebbe ripetersi anche nel mese successivo.

Questo scenario di instabilità a sud e caldo anomalo a nord ricalca un modello sempre più frequente nel clima europeo recente, dove le fluttuazioni della corrente a getto e il dislocamento delle alte pressioni determinano un forte contrasto tra le diverse fasce climatiche del continente.

Cosa aspettarsi in Italia: piogge al Nord, estate ancora in attesa

Per l’Italia, dunque, giugno 2025 potrebbe non coincidere con il vero inizio dell’estate. Le prime due decadi del mese sembrano destinate a mantenere un profilo instabile, con frequenti temporali pomeridiani, soprattutto su arco alpino, Pianura Padana e zone interne del Centro.

Solo verso la terza decade potrebbe affacciarsi con maggiore convinzione l’anticiclone subtropicale, ma anche in quel caso non si esclude una stagione estiva progressiva, senza un’ondata di caldo improvvisa e duratura.

Le temperature, nel complesso, resteranno vicine alle medie climatologiche del periodo, con valori più contenuti al Nord e qualche possibile incursione calda al Sud e sulle Isole nei brevi momenti di stabilità.

Un giugno che somiglia a maggio, ma con sorprese in agguato

In sintesi, le proiezioni elaborate dalla NOAA delineano un mese di giugno 2025 ancora incerto, dove la persistenza delle configurazioni atmosferiche osservate a maggio potrebbe tradursi in un nuovo mese a tratti piovoso e instabile, almeno fino alla seconda metà.

Non è detto che mancheranno sprazzi estivi, ma è probabile che l’inizio della stagione balneare possa subire qualche ritardo nelle regioni settentrionali e centrali. Di contro, i segnali di caldo anomalo sul cuore dell’Europa sono chiari, a dimostrazione di una dinamica climatica in evoluzione.

Per chi pianifica le vacanze o lavora nel settore turistico, sarà fondamentale monitorare costantemente gli aggiornamenti dei modelli meteorologici, perché in una stagione dominata dall’instabilità, anche pochi giorni possono fare la differenza.