Prime immagini della sonda sovietica Cosmos 482 in caduta sulla Terra: emergono dettagli interessanti

MeteoWeb

La sonda Cosmos 482, in procinto di ricadere in maniera incontrollata sulla Terra, sta ricevendo sempre più attenzione da parte dei tracciatori satellitari, e nuove immagini forniscono alcuni dettagli interessanti. La sonda Cosmos 482 dell’ex Unione Sovietica fu lanciata nel 1972. Ma il tentativo di lanciare la sonda verso Venere da parte di quel Paese non andò secondo i piani. I resti del carico utile, infatti, rimasero abbandonati in orbita terrestre, in particolare il modulo/capsula del lander della sonda spaziale, destinato a paracadutarsi sul paesaggio infernale di Venere.

“Dato che si tratta di un lander progettato per sopravvivere al passaggio attraverso l’atmosfera di Venere, è possibile che sopravviva intatto al rientro attraverso l’atmosfera terrestre e all’impatto”, ha riferito Marco Langbroek della SatTrackCam di Leiden, nei Paesi Bassi. “Ci sono però molti fattori incerti, tra cui il fatto che la traiettoria di rientro sarà lunga e poco profonda e l’età dell’oggetto“, osserva Langbroek, che ora fissa l’attuale previsione nominale per il rientro al 10 maggio, più/meno 2,2 giorni.

Una sfera compatta

Nel frattempo, il localizzatore satellitare olandese Ralf Vandebergh ha acquisito una prima serie di immagini della sola capsula in orbita terrestre. “Vediamo una sfera compatta ben definita! Questa serie è già fantastica“, ha affermato.

Queste prime immagini ad alta risoluzione, ha affermato Vandebergh, sono confrontate con un bus satellitare Starlink in orbita operativa. Osserva che Cosmos 482 è circa 130 chilometri più vicino del bus Starlink che, secondo i dati, misura circa 1,3 metri per 2,7 metri.

Speculazioni sul paracadute

Vandebergh si è detto sbalordito da ciò che vede nei fotogrammi raccolti. “Diversi fotogrammi sembrano confermare ciò che pensavo di vedere nelle immagini del 2014, [ovvero] che ci sia una sfera compatta, ma diversi fotogrammi mostrano una debole struttura allungata su un lato specifico della sfera”, ha aggiunto Vandebergh. In passato aveva ipotizzato che fosse possibile che si trattasse del paracadute fuoriuscito.

“Non è impossibile che l’oggetto stia ruotando“, osserva Vandebergh, “quindi il paracadute sarebbe a volte visibile”, supponendo che si tratti effettivamente del paracadute. L’esperto ha comunque avvertito che è necessario più tempo per analizzare meglio ciò che emerge dalle immagini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.