Il primo ministro greco vola a Roma: i temi dell’incontro con Giorgia Meloni

Lunedì il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis si recherà a Roma, dove incontrerà il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Lo ha annunciato il portavoce del governo greco, Pavlos Marinakis, nel corso di un briefing ripreso dai media ellenici. Dopo il bilaterale, ha aggiunto, si riunirà il Consiglio supremo per la cooperazione tra i due paesi. “la Grecia e l’Italia – ha spiegato – sono due Stati membri dell’Ue che hanno voce in capitolo e un ruolo al tavolo del Consiglio europeo per quanto riguarda tutte le principali sfide europee del prossimo periodo, come la competitività, la difesa e la sicurezza dell’Ue e la migrazione. Allo stesso tempo, sono due paesi mediterranei che affrontano sfide comuni alle loro frontiere esterne come paesi in prima linea sulla questione della migrazione, mentre sono pilastri della stabilità nel Mediterraneo orientale e nella regione in generale, che si prevede saranno discusse durante l’incontro dei due primi ministri, così come le prospettive per rafforzare la cooperazione all’interno dell’Ue e la cooperazione bilaterale in una serie di settori con particolare attenzione all’economia, alla connettività, all’energia, alla protezione civile, ai trasporti”.