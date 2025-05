“Prisma, il perché delle cose”: il nuovo Podcast scientifico di Focus

MeteoWeb

Focus, il brand punto di riferimento della divulgazione scientifica e dell’intrattenimento, lancia “Prisma, il perché delle cose”, un nuovo Podcast che risponde alla sete di sapere di lettori e utenti appassionati dei perché del mondo. Tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, Prisma condivide con i suoi ascoltatori una ricca serie di curiosità: dalla scienza alla politica, dalla tecnologia all’attualità fino alle basi del comportamento umano. Il Podcast di Focus è una preziosa bussola per capire meglio il mondo e rispondere a domande come: Perché la morte di un Papa non viene verificata da un medico? Cosa succede quando avviene un blackout? Come stiamo allungando la vita dei nostri animali domestici immortali? Come funziona il piano sequenza di Adolescence? Cosa pensa davvero di te un algoritmo?

Nelle puntate di “Prisma, il perché delle cose” ogni risposta viene fornita con il rigore scientifico, la chiarezza e la semplicità che contraddistinguono il brand di Mondadori Media. A condurre il Podcast Giada Giorgi, giornalista scientifica di Focus che unisce gli aspetti più tecnici e accademici del racconto alle curiosità e all’impatto dei temi trattati nella vita di tutti i giorni; Giada è affiancata da esperti, tecnici, scienziati e colleghi. Prisma si mette a disposizione dei suoi ascoltatori che potranno scrivere alla redazione di Focus ponendo tutti i quesiti su cui desidererebbero una puntata del Podcast.