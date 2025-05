Il “problema” dell’energia in Italia: l’appello del presidente di Confindustria

MeteoWeb

Quello dell’energia ”è il problema. Oggi si è parlato tanto di competitività, e non è solo un tema di prezzo, il vero problema è di tenuta nazionale delle imprese. Oggi se non parliamo di energia per parlare di competitività vuol dire che non si è capito nulla”. Lo afferma il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo al forum piccola industria di Confindustria, in corso a Firenze. L’energia, prosegue, ”non può essere più un problema da trascurare, noi lo abbiamo messo al centro. Abbiamo apprezzato sia stato fatto uno sforzo” con il dl bollette. Ma ”è nato in un modo ed è finito in un altro”. ”Ci serve fare misure strutturali” e ”stiamo lavorando con palazzo Chigi per riuscire a costruire un percorso strutturale sull’energia”.