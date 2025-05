Il progetto per il monitoraggio degli impollinatori e della qualità ambientale

MeteoWeb

Il MUSE, in collaborazione con il Comune di Trento, Libera Università di Bolzano, Federazione Trentina Biologico e Biodinamico, Garden Club Trento e Melixa srl, lancia il progetto ACT4BEES. L’iniziativa, finanziata dall’Unione Europea-NextGeneration EU, coinvolge apicoltrici e apicoltori, cittadine e cittadini in una nuova ricerca partecipata dedicata al territorio del Comune di Trento e finalizzata allo studio della biodiversità degli insetti impollinatori (apoidei, in particolare), degli habitat idonei alla loro sopravvivenza e della qualità ambientale attraverso l’analisi dei pollini raccolti da Apis mellifera.

Alla conferenza stampa, in programma lunedì 19 maggio alle 15.30 al MUSE, parleranno:

Massimo Bernardi, direttore MUSE

Andreas Fernandez Assessore alla Transizione ecologica e digitale e Giovanna Ulrici, Comune di Trento

prof. Sergio Angeli, Libera Università di Bolzano

Maria Vittoria Zucchelli, MUSE

saranno presenti anche: