Proposta di tregua di 30 giorni: la risposta di Mosca è piccante

Negativa la prima risposta di Mosca sulla tregua di 30 giorni in Ucraina. Gli autori della proposta – Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Donald Turk, Keir Starmer – possono “ficcarsi questi piani di pace nei loro c…pangender”, ha scritto su X l’ex presidente russo Dmitry Medvedev, ora addetto alla propaganda con la carica di numero due del Consiglio di sicurezza nazionale. “Macron, Merz, Starmer e Tusk avrebbero dovuto discutere di pace a Kiev. Invece sputano fuori minacce contro la Russia. O una tregua per far riposare le orda di banderiti o nuove sanzioni. Pensate di essere furbi?”, ha scritto anche in inglese.