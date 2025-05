La pubblicità del cibo spazzatura fa ingrassare i bambini in soli 5 minuti

MeteoWeb

Bastano 5 minuti di esposizione a pubblicità di cibo spazzatura, alimenti ad alto contenuto di grassi, zuccheri e sale (HFSS), per indurre nei bambini e adolescenti un aumento del consumo giornaliero di circa 130 kcal. È quanto emerge da uno studio presentato al Congresso europeo sull’obesità 2025 a Malaga, guidato dalla professoressa Emma Boyland dell’Università di Liverpool.

L’indagine ha coinvolto 240 bambini tra i 7 e i 15 anni, sottoposti a diverse tipologie di annunci, sia promozionali che puramente di branding, su vari media: TV, social, podcast e cartelloni. I risultati sono chiari: dopo l’esposizione alle pubblicità di cibi HFSS, i giovani consumavano in media 58,4 kcal in più dagli snack e 72,5 kcal dai pasti principali, indipendentemente dal mezzo usato o dal contenuto specifico dell’annuncio.

Sorprendentemente, anche le pubblicità che non mostravano il prodotto ma solo il marchio provocavano un effetto simile. Né lo status socioeconomico né altri fattori moderavano l’impatto, mentre i bambini con un IMC più alto risultavano più vulnerabili.

Boyland sottolinea l’urgenza di regolamentazioni globali, comprese quelle per il solo branding, per contrastare l’obesità infantile, in crescita in tutta Europa.