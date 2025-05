Puntura d’ape si rivela fatale: donna muore per shock anafilattico

MeteoWeb

Una donna di 65 anni, originaria della provincia di Belluno, è morta oggi pomeriggio per uno shock anafilattico causato da una puntura di ape. Il decesso è accaduto a Ciano di Crocetta del Montello, in provincia di Treviso, dove la donna si trovava su un appezzamento di terreno insieme al figlio con il quale gestiva un’azienda di apicoltura. La donna è stata punta da un’ape proprio mentre stava pulendo le arnie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Crocetta del Montello e il Suem 118, i cui sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.