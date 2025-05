Qatar pronto a finanziare la ferrovia interoceanica in Honduras: focus su infrastrutture e energia rinnovabile

MeteoWeb

Il governo del Qatar ha espresso “profondo interesse” nell’opportunità di finanziare la ferrovia interoceanica in Honduras, progetto di infrastruttura che vorrebbe collegare Atlantico e Pacifico passando per il Paese centroamericano. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri dell’Honduras, aggiungendo che l’intesa è arrivata durante la visita ufficiale del ministro Enrique Reina a Doha in occasione dell’apertura dell’ambasciata. Il megaprogetto, scrive il ministero honduregno, si presenta come “una piattaforma logistica di alto impatto, capace di dinamizzare l’economia nazionale, creare posti di lavoro e attrarre investimenti”.

L’obiettivo, secondo il governo, è far diventare il Paese “un centro strategico nel commercio regionale e internazionale”. Durante la visita, Reina ha incontrato il primo ministro del Qatar, Jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, con cui ha parlato dell’ampliamento della cooperazione bilaterale in “aree chiave strategiche e allineate con le priorità del governo” del Paese centroamericano. Tra i temi, la sicurezza alimentare, lo sviluppo sostenibile, gli investimenti in infrastrutture e l’energia rinnovabile.