Quando il cielo si oscurò e il mondo gelò: il 536 d.C. l’anno peggiore della storia

MeteoWeb

Quando si parla dei periodi più bui della storia umana, la mente corre facilmente a guerre mondiali, pandemie moderne o crisi economiche globali. Tuttavia, secondo un crescente consenso tra storici e climatologi, nessun anno è stato più catastrofico per l’umanità del 536 d.C. Non per una guerra in particolare, né per una pandemia, ma per un evento naturale tanto oscuro quanto devastante: un inverno vulcanico globale, seguito da anni di freddo, carestie e malattie.

Il mistero dell’eruzione

Tutto iniziò con un’eruzione vulcanica di proporzioni colossali. Ancora oggi non vi è certezza sull’identità del vulcano responsabile. Per anni si è ipotizzato il cratere Ilopango, in El Salvador, ma una ricerca del 2018 ha spostato l’attenzione verso l’Islanda, dove campioni di ghiaccio prelevati in Groenlandia e in Europa mostrano la presenza di vetro vulcanico chimicamente compatibile con quello trovato nelle ceneri dell’epoca.

Non è escluso, tuttavia, che si sia trattato di una serie di eruzioni successive, verificatesi tra il 536 e il 540 d.C., che hanno gettato l’atmosfera terrestre in uno stato di caos prolungato.

Il Sole che non c’era più

Le testimonianze scritte dell’epoca sono sconcertanti. Il politico romano Cassiodoro, nel 538, scriveva con inquietudine: “Il Sole sembra aver perso la sua abituale luce e appare di colore bluastro. Non vediamo più l’ombra dei nostri corpi a mezzogiorno”. Anche Procopio, storico bizantino, parlava di una “eclissi del Sole” accompagnata da un senso diffuso di terrore.

Il fenomeno non fu solo psicologico: la luce solare fu effettivamente oscurata da una coltre di ceneri vulcaniche e acido solforico che avvolse l’atmosfera. Gli anelli di crescita degli alberi in Danimarca e i carotaggi nei ghiacci polari mostrano chiari segni di un raffreddamento climatico drammatico.

Il collasso dell’agricoltura e le prime pandemie

La temperatura globale, specialmente nell’emisfero settentrionale, subì un crollo. Le estati scomparvero, nevicava d’estate in Cina e gravi siccità colpirono l’America del Sud. La produzione agricola si fermò. Le cronache irlandesi parlano di un “fallimento del pane” nel 536, segno di una carestia diffusa.

Le disgrazie non si fermarono lì. A pochi anni dall’eruzione, nel 541 d.C., l’Impero Romano d’Oriente fu colpito dalla peste di Giustiniano, una pandemia di peste bubbonica che decimò la popolazione di Costantinopoli e del Mediterraneo. Secondo alcuni studiosi, fu proprio questa combinazione tra collasso climatico e crisi sanitaria a segnare l’inizio del declino irreversibile dell’Impero Bizantino.

Un mondo che cambia

Le conseguenze della catastrofe furono globali. In Asia centrale, il raffreddamento ridusse le aree di pascolo, costringendo tribù nomadi a migrare verso Est, innescando nuovi conflitti nella Cina settentrionale. Alcuni di questi gruppi, sorprendentemente, si allearono in seguito proprio con l’Impero Romano d’Oriente, contribuendo a sconfiggere i Sasanidi, i loro rivali persiani.

Non ovunque, però, il 536 fu un anno completamente negativo. Nella Penisola Arabica, ad esempio, il clima divenne più umido e favorevole all’agricoltura. Con i grandi imperi in crisi, si aprì uno spazio geopolitico nuovo. Questo contesto, tra gli altri fattori, permise la rapida ascesa dell’Impero Arabo nel VII secolo, una delle civiltà più influenti della storia.

La “Piccola Era Glaciale Tardoantica”

Molti scienziati considerano il 536 come l’inizio della Piccola Era Glaciale Tardoantica, una fase climatica fredda che durò circa un secolo. Le sue origini sembrano direttamente connesse alle eruzioni vulcaniche di metà VI secolo, che alterarono profondamente la dinamica climatica del pianeta.

Una lezione dalla storia

A distanza di quasi 1.500 anni, il 536 d.C. ci ricorda quanto la natura possa improvvisamente cambiare le sorti della civiltà umana. In un mondo oggi minacciato da fenomeni meteo estremi e da crisi globali sempre più complesse, questo oscuro capitolo del passato assume un significato nuovo: la vulnerabilità umana di fronte alle forze del pianeta non è un problema moderno, ma una costante della nostra esistenza.

Come sottolinea Michael McCormick, storico medievale di Harvard: “Il 536 è stato l’inizio di uno dei periodi peggiori in cui vivere, se non il peggiore in assoluto”.