Rafting in Val di Sole per Meloni e Lollobrigida

Fine settimana all’insegna della natura e dell’avventura per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scelto il Trentino-Alto Adige per qualche giorno di relax: ha partecipato a un’attività di rafting in Val di Sole, accompagnata da alcuni esponenti del suo entourage e del partito. Tra i presenti c’erano Patrizia Scurti, capo della sua segreteria particolare, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato e il deputato Gianluca Caramanna, tutti membri di Fratelli d’Italia. In alcune immagini postate sui social, si vede il premier insieme al gruppo davanti alla sede di un centro outdoor a Dimaro (Trento), diretto da Alessandro Fantelli.

Fantelli, ex vicepresidente della Federazione italiana rafting, ha guidato la discesa del gruppo lungo le rapide del torrente Noce, un’esperienza già proposta in passato anche a squadre come Napoli, Roma e Bayern Monaco durante i loro ritiri estivi in zona.

Il ministro Lollobrigida, inoltre, ha colto l’occasione per sperimentare anche il parapendio, volando in tandem con l’ex campione del mondo Luca Donini.