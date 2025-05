Ragazza cade in mare dall’Amerigo Vespucci

MeteoWeb

Una giovane della protezione civile mentre stava aiutando una disabile a salire sull’Amerigo Vespucci è caduta in mare al porto di Palermo da un’altezza di 4 metri. La giovane si è aggrappata ad una catena della nave e poi è stata soccorsa dai marinai della Vespucci e dai soccorritori del 118 che l’hanno portata all’ospedale Buccheri La Ferla.

Secondo quanto riferiscono fonti della Marina, stava aiutando a salire sulla passerella della nave-scuola un disabile e non si era accorta che lo spazio della banchina era finito, finendo in mare. Subito sono intervenuti il comandante in seconda e i sommozzatori della nave che l’hanno messa in sicurezza sulla banchina. Nel frattempo la donna si era aggrappata ai parabordi.

Seguiranno aggiornamenti