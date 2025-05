I rapaci “leggono” il traffico per cacciare

MeteoWeb

Nel mondo animale, l’intelligenza si manifesta in modi sorprendenti. Vladimir Dinets, zoologo dell’Università del Tennessee, ha documentato un comportamento straordinario da parte di uno sparviere di Cooper (Accipiter cooperii) che, in un quartiere residenziale, sembrava comprendere il funzionamento di un semaforo. Lo studioso ha osservato il rapace partire all’attacco solo quando il segnale acustico del semaforo veniva attivato dai pedoni, generando una coda di auto sufficiente a coprire visivamente la sua posizione. In quel momento, il predatore si lanciava verso il giardino di una casa vicina, dove piccoli uccelli si radunavano per nutrirsi delle briciole lasciate la sera prima.

Secondo Dinets, lo sparviere non solo ha associato il suono del semaforo alla formazione della coda, ma ha anche elaborato una vera e propria mappa mentale del luogo. Ciò dimostra una sofisticata capacità di apprendimento e adattamento.

Quando il segnale ha smesso di funzionare e la famiglia residente si è trasferita, anche il rapace è sparito. Questo caso, pubblicato su Frontiers in Ethology, mette in luce l’intelligenza adattativa dei rapaci, capaci di “leggere” l’ambiente urbano per massimizzare le loro strategie di caccia.