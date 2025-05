Recupero del Bayesian: sub muore durante l’immersione

MeteoWeb

Tragedia durante le operazioni per il recupero del Bayesian, il veliero affondato al largo di Porticello la notte del 19 agosto: un sub impegnato nelle operazioni è morto nel corso di un’immersione. Non si conoscono ancora le cause del decesso. La vittima era un olandese di 39 anni e sarebbe un professionista che lavora per la società Hebo che si sta occupando del recupero e del sollevamento dell’imbarcazione. Riportato in superficie, i sanitari a bordo della Hebo 2 ed Hebo 10 hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Guardia Costiera.