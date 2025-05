Recupero del mega yacht “Bayesian”: proseguono le operazioni al largo di Porticello, in anticipo sui tempi

MeteoWeb

Proseguono a ritmo sostenuto le operazioni per il recupero del Bayesian, il mega yacht del miliardario britannico Mike Lynch, affondato il 19 agosto scorso al largo di Porticello. Questa mattina, la nave gru Hebo Lift 10, una delle più potenti d’Europa, ha lasciato Termini Imerese per raggiungere la gemella Hebo Lift 2 sul luogo del naufragio, dove si stanno completando i preparativi per il sollevamento dell’imbarcazione.

A comunicarlo è TMC Marine, società britannica di consulenza marittima a capo del consorzio internazionale che coordina le operazioni. Il team – formato da esperti olandesi delle società Hebo e Smit Salvage e da specialisti italiani – ha predisposto 8 punti di ancoraggio, necessari per garantire stabilità alle 2 navi gru durante il recupero.

Il piano prevede l’installazione di imbracature in acciaio sotto lo scafo, per assicurare un sollevamento sicuro. Successivamente verranno smontati il sartiame, l’albero di 72 metri, il boma e le vele, che saranno temporaneamente depositati sul fondale.

Gli esperti hanno già recuperato il boma-tender, mentre il boma principale e la randa dovrebbero essere riportati a galla entro la settimana. Secondo le previsioni, lo yacht, che è ancora integro, verrà sollevato tra 10 e 12 giorni, riportato in verticale e svuotato dall’acqua all’interno di un’area di contenimento ambientale, prima del trasferimento finale a Termini Imerese. Le operazioni stanno procedendo in modo spedito ed in anticipo sulla tabella di marcia.