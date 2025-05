Reggio Calabria accoglie la Nave Amerigo Vespucci: il tour del Made in Italy approda tra storia, mare e innovazione | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare, Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, è tornata dopo tre anni a Reggio Calabria (Banchina Nuova di Levante del Porto di Reggio Calabria. La Nave lascerà Reggio Calabria domani mattina presto, 7 maggio, per navigare verso Palermo. Anche a Reggio Calabria, 11ª tappa del Tour Mediterraneo, Nave Amerigo Vespucci è stata affiancata dal Villaggio IN Italia. L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi S.p.A. e Ninetynine.

Al suo arrivo a Reggio Calabria Nave Amerigo Vespucci è stata accolta da una welcome ceremony e da numerose autorità civili e militari tra cui: il Presidente della Regione dott. Roberto Occhiuto; il Prefetto di Reggio Calabria Dott.ssa Clara Vaccaro; il Sindaco di Reggio Calabria Dott. Giuseppe Falcomatà; il Comandante Interregionale Marittimo Sud Ammiraglio di Squadra Vincenzo Montanaro in rappresentanza della Marina Militare; il Questore di Reggio Calabria Dott. Salvatore La Rosa; il Direttore Marittimo della Calabria e Basilicata Tirrenica Contrammiraglio Giuseppe Sciarrone; il Commissario dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Avv. Francesco Rizzo; il Comandante Militare Esercito Calabria Colonnello Ugo Gaeta; il C.te Provinciale VV.F. Ing. Casella in rappresentanza del C.te della Direzione regionale VV.F. Calabria (Dott. Maurizio Lucia) e il dott. Macri in rappresentanza del Presidente del Consiglio Regionale Calabria (Dott. Filippo Mancuso).

Ad accompagnare l’arrivo della Nave Scuola della Marina Militare a Reggio Calabria la banda musicale della Brigata Meccanizzata “AOSTA” .

La tappa

Nel corso della tappa calabra hanno raggiunto il Villaggio IN Italia: il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e Luca Andreoli Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A., la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa. Tante le attività in programma a Reggio Calabria con il Tour Mediterraneo Vespucci a partire dall’iniziativa, in collaborazione con il Ministero della Cultura, “Scopri i tesori del MArRC con Nave Amerigo Vespucci” che per le giornate del 6 e del 7 maggio ha messo a disposizione sul sito https://tourvespucci.it/reggio-calabria-5-7-maggio-2025/ biglietti a tariffa ridotta per visitare il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, uno dei più importanti musei archeologici d’Italia che ospita i celeberrimi Bronzi di Riace (biglietti disponibili fino a esaurimento dei posti).

Nei giorni di sosta la conference hall del Villaggio IN Italia, ha ospitato una serie di appuntamenti:

Lunedì 5 maggio: alle ore 11.00 il panel a cura del Ministero per le Disabilità “Barriere sensoriali, accessibilità e sviluppo di buone pratiche” dedicato all’impatto delle nuove tecnologie sulla vita delle persone con disabilità; alle ore 18.00 l’appuntamento dedicato ai più piccoli del progetto “Generazione Vespucci” con la favola del Vespucci, un racconto in musica delle avventure di “Aurora e la nave incantata” a cura di Veronica Maya e del gruppo di fiati “Millenium Ensemble” (testo di Veronica Maya, Nicol Montuori e Vincenzo Manzo. Musiche originali di Catello, Beatrice e Anna Maria Milo). Evento prenotabile sul sito www.tourvespucci.it.

Martedì 6 maggio: alle ore 11.00 presentazione del numero speciale del Notiziario della Marina dedicato al “Tour Mondiale Vespucci 2023-25″.

Al Villaggio IN Italia (in Conference Hall) di Reggio Calabria c’è stato un un triplo appuntamento a cura dell’agenzia stampa ANSA:

il 5 maggio alle ore 15.30 c’è stata la presentazione delle tappe della quinta edizione del Nastro Rosa Tour, il Giro d’Italia in barca a vela organizzato da Difesa Servizi S.p.A. in collaborazione con la Marina Militare e SSi Sports & Events, con il supporto della Federazione Italiana Vela, il patrocinio del CONI e Rai e ANSA media partner. La Marina Militare Nastro Rosa Tour rappresenta un’opportunità unica per esplorare e celebrare la bellezza del nostro Paese attraverso il mare, unendo tradizione, cultura e sport. La regata, che partirà da Venezia l’8 giugno per arrivare a Genova il 13 luglio passando anche per Reggio Calabria, mette in risalto non solo le meraviglie naturali e architettoniche dei paesi oggetto di tappa, ma anche i valori fondamentali della Marina Militare, come la lealtà e coraggio e educazione, valori tipici dello sport della vela. A seguire sarà presentato il volume “Diario di Bordo 2024” che racconta i momenti salienti dell’ultima edizione del Nastro Rosa Tour. Alle ore 16.45 dello stesso giorno ci è stato il Talk ANSA dal titolo “Il Vespucci incontra la Calabria: le eccellenze italiane si raccontano a Reggio Calabria”. Trasmesso anche in diretta streaming sul sito ANSA.it e sul canale YouTube del Tour Vespucci, il talk ha raccontato le eccellenze del territorio spaziando tra i temi del turismo e dell’hospitality, dell’economia e dello sviluppo industriale. Il terzo appuntamento in programma alle ore 15.00 del 6 maggio è stato dedicato al tema “Il Vespucci incontra la tecnologia: lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale”.

A bordo di Nave Amerigo Vespucci il 5 maggio alle ore 15.00 è tornata la Fondazione Francesca Rava con una visita educativa a favore di un gruppo di ragazzi coinvolti nel progetto “Borse Blu” ideato insieme alla Marina Militare, per fornire a giovani provenienti da situazioni e contesti di fragilità economica e familiare, nuovi strumenti a sostegno del loro futuro.

Il pomeriggio 7 maggio, quando Nave Amerigo Vespucci lascerà Reggio Calabria, è previsto un passaggio ravvicinato nelle acque antistanti la rinomata Scilla dove sarà quindi possibile vedere transitare la Nave più bella del mondo.

Presente al Villaggio IN Italia anche un’area ristoro a cura di Eataly.

L’iniziativa del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci e del Tour Mediterraneo è promossa dal Ministero della Difesa ed è sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare e il Ministro per lo Sport e i Giovani; dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy; dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; dal Ministero della Cultura; dal Ministero del Turismo; dal Ministero per le Disabilità.

Il Villaggio IN Italia di Reggio Calabria del Tour Mediterraneo Vespucci è stato reso possibile grazie al sostegno di Regione Calabria, Partner Istituzionale dell’iniziativa, e del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

La tappa di Reggio Calabria del Tour Mediterraneo Vespucci insieme al Villaggio IN Italia è stata realizzata grazie al supporto di: Leonardo e Frecciarossa, Main Partner; Cassa Depositi e Prestiti, Aeroporti di Roma, Eataly, Enel, Fincantieri Partner; AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Fondazione AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) e Fondazione AIOM e SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica), Partner Scientifici. La RAI e l’agenzia stampa ANSA sono i media partner del Tour Mediterraneo.