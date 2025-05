Regno Unito, con il cambiamento climatico allarme malattie tropicali

MeteoWeb

Il cambiamento climatico potrebbe rendere il Regno Unito vulnerabile alle malattie tropicali trasmesse da alcuni insetti, che in precedenza si riscontravano solo nei Paesi caldi. Questo l’allarme di un gruppo di scienziati – secondo quanto riportato dal ‘Guardian’ – che hanno esortato i Ministri a raddoppiare gli sforzi per contenerne la diffusione degli insetti in questione. Questa settimana, l’Agenzia per la Sicurezza Sanitaria del Regno Unito ha annunciato la scoperta del virus del Nilo occidentale nelle zanzare del Regno Unito per la prima volta. L’agenzia ha affermato di non aver trovato prove di trasmissione all’uomo e che il rischio per la popolazione britannica è basso. Il virus del Nilo occidentale è trasmesso dalle zanzare e, come la febbre dengue, la chikungunya e il virus Zika, era in passato confinato alle regioni più calde del mondo, ma il riscaldamento globale ha ampliato la diffusione geografica del virus del Nilo occidentale e di altre malattie tropicali in aree più fredde, comprese alcune parti dell’Europa settentrionale e occidentale.

Nel 2024, si sono verificati oltre 1.400 casi di virus del Nilo occidentale contratti localmente e diverse centinaia di casi di dengue, principalmente in Francia e Italia. Secondo il Dottor Robert Jones, professore presso la London School of Hygiene and Tropical Medicine, negli scenari più estremi (con temperature in aumento di 4-5°C rispetto ai livelli preindustriali) si prevede che entro il 2060 in Europa le epidemie di dengue e chikungunya aumenteranno di cinque volte.

“È improbabile che assisteremo a un’impennata drammatica delle malattie tropicali – ha affermato Jones – tuttavia, il cambiamento climatico sta rendendo il Regno Unito più ospitale per gli insetti che trasmettono alcuni agenti patogeni che causano malattie tropicali. L’aumento previsto delle temperature nel Regno Unito nei prossimi anni aumenterà il rischio di epidemie del virus del Nilo occidentale, con la possibilità che si verifichino entro la seconda metà del secolo”.

Affinché le malattie tropicali si diffondano nel Regno Unito, i soggetti infettati dal virus dovrebbero essere punti dalle zanzare appropriate, che poi lo trasmetterebbero ad altre persone. Per ora, il Regno Unito non ha ancora le zanzare giuste in numero sufficiente, ha affermato il Professor Tom Solomon, direttore dell’unità di ricerca sulla protezione sanitaria delle infezioni emergenti del National Institute for Health and Care Research e del Pandemic Institute.

Al momento, le zanzare Aedes, come la zanzara tigre asiatica, sono i principali vettori della dengue e dello Zika, mentre per il virus del Nilo occidentale, le specie Culex sono quelle da monitorare. Queste zanzare sono state rilevate nel Regno Unito, ma non sono ancora completamente stabilite in numero sufficiente da causare epidemie su larga scala. “Con l’aumento delle temperature nel Regno Unito – avvertono gli studiosi – le popolazioni locali di zanzare stanno cambiando e, a lungo termine, questo potrebbe causare la trasmissione locale di malattie tropicali, soprattutto nell’Inghilterra meridionale”.