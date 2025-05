Regno Unito, i Ministri ammettono di non aver valutato l’impatto di migliaia di tagli di posti di lavoro nel Servizio Sanitario Nazionale

MeteoWeb

I Ministri in Inghilterra hanno ammesso di non aver valutato l’impatto del licenziamento di migliaia di dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale (NHS) prima di procedere, scatenando accuse secondo cui il controverso licenziamento è “sconsiderato” e “un rischio enorme“. Lo riporta il Guardian. I 42 consigli regionali per l’assistenza integrata (ICB) del NHS in Inghilterra hanno ricevuto l’ordine di ridurre i costi di gestione del 50% entro la fine dell’anno, una misura che porterà alla perdita di circa 12.500 posti di lavoro. Si tratta di un elemento chiave dei piani governativi per una radicale riforma del servizio sanitario, che includono l’abolizione del NHS England e l’utilizzo dei risparmi derivanti da un massiccio taglio dei posti di dirigenza per migliorare le finanze e liberare fondi per l’assistenza in prima linea.

Tuttavia, il governo non ha valutato l’impatto del dimezzamento dei costi di gestione degli ICB prima di approvare la misura, ha ammesso Karin Smyth, Ministro per la riforma del NHS. Smyth ha riconosciuto l’incapacità del Dipartimento della Salute e dell’Assistenza Sociale (DHSC) di farlo in una risposta parlamentare scritta a Helen Morgan, portavoce del partito Liberal Democratico per la salute.

I dirigenti del NHS, sconcertati, hanno definito “vandalismo” la brutale estromissione di così tanti dirigenti. Hanno affermato che ciò impoverirà gli ICB a tal punto che non saranno in grado di svolgere correttamente i loro compiti di commissionare servizi chiave e supervisionare la qualità dell’assistenza sanitaria del NHS nelle loro aree. “Questo sa di politiche sconsiderate, fatte per compiacere il Tesoro invece di considerare ciò che è meglio per i pazienti che sono stati privati ​​delle cure che meritano per così tanto tempo“, ha affermato Morgan.

I 42 ICB stanno pianificando di licenziare circa la metà dei loro 25.000 dipendenti dopo che Sir Jim Mackey, il nuovo amministratore delegato dell’NHS England, ha lanciato quella che l’Health Service Journal (HSJ) definisce “la bomba del 50%” a marzo, come parte delle difficili decisioni prese nell’ambito del “reset finanziario” del servizio. Ciò ha causato “furia e costernazione” tra i dirigenti dei trust dell’NHS, secondo quanto riportato dal sito web la scorsa settimana.

Andy Burnham, l’ex Ministro della Salute, la scorsa settimana ha dichiarato di avere “reali preoccupazioni” riguardo al taglio “drastico” del personale dell’ICB, in dichiarazioni riportate da HSJ. È probabile che il riassetto costringerà gli ICB a fondersi e a ridursi di numero a un numero compreso tra 23 e 28. Inoltre, distoglierà il personale dall’affrontare le “grandi sfide” dell’NHS ed è “la strada sbagliata da percorrere“, ha avvertito il sindaco della Greater Manchester, che era Ministro della Salute sotto Gordon Brown.

Il riassetto governativo del Servizio Sanitario Nazionale (NHS) comporterà la perdita di metà dei suoi 15.300 dipendenti da parte dell’NHS England, il licenziamento di parte del personale del DHSC (Department of Health Service) e la cancellazione di decine di migliaia di posti di lavoro da parte dei 215 trust del servizio sanitario, contribuendo così al più grande risparmio in termini di efficienza di sempre.

Queste perdite di posti di lavoro, nel complesso, significano che il governo sta “correndo un rischio enorme“, secondo il sindacato che rappresenta molti dirigenti del NHS, compresi quelli degli ICB (Internal Banking Council). Il taglio dei posti di lavoro degli ICB è stato affrettato e mal ponderato e va troppo oltre, ha affermato Managers in Partnership.

“L’entità dei tagli indebolirà la capacità gestionale di portare avanti la missione sanitaria del governo, inclusi i ‘tre turni’, il miglioramento della produttività e la riduzione delle liste d’attesa; porterà a una riorganizzazione indesiderata; danneggerà i servizi al pubblico; renderà disoccupate decine di migliaia di operatori qualificati del NHS; e minerà la concentrazione, il morale e il carico di lavoro del personale rimasto”, ha affermato Jon Restell, amministratore delegato di MiP. “Concordo sul fatto che l’approccio del governo stia passando dal rischio al limite dell’incoscienza, ed è la velocità con cui sta cercando di effettuare i tagli”.

Restell ha esortato Wes Streeting, il Ministro della Salute, a sospendere il ritmo frenetico delle sue riforme, in modo che si possano attuare una pianificazione e una gestione del rischio adeguate, e a ridurre il numero di funzionari di un NHS che, secondo gli studi, è già un sistema sanitario con una delle percentuali di dirigenti più basse al mondo.

“La decisione del governo di licenziare il 50% del personale degli ICB è stata presa senza alcuna idea di cosa avrebbe comportato in pratica per l’erogazione dei servizi. Questa frettolosa riprogettazione degli ICB viene condotta prima che il governo abbia pubblicato la sua strategia decennale per il NHS. Nella sua risposta scritta, Smyth ha affermato che gli ICB erano stati “incaricati di sviluppare piani entro la fine di maggio che definissero come gestiranno le proprie risorse per raggiungere i loro obiettivi prioritari. Il Dipartimento non ha condotto una valutazione d’impatto della decisione del NHS di ridurre i costi di gestione”, ha dichiarato a Morgan.

In una precedente risposta scritta sui costi di gestione dell’ICB, Smyth ha difeso la riduzione dei posti di lavoro. “La riduzione dei costi di gestione dell’ICB è un passo necessario per garantire che maggiori finanziamenti siano destinati ai servizi di prima linea, dove sono più necessari. Questi cambiamenti semplificheranno i costi di commissioning e amministrativi, in modo da poter dare priorità all’assistenza ai pazienti e migliorare i risultati sanitari”.

Morgan ha affermato che Streeting dovrebbe presentarsi in Parlamento e spiegare ai parlamentari perché si sta verificando il massacro dei posti di lavoro dell’ICB e perché il governo non ne ha valutato le potenziali conseguenze.

Matthew Taylor, amministratore delegato della Confederazione NHS, ha avvertito che l’enorme portata e la rapidità dei licenziamenti che incombono sul NHS rappresentano il rischio che i Ministri non mantengano i loro impegni per migliorare i tempi di attesa e trasformare il funzionamento del NHS.