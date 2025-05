Regno Unito, sanzioni a 100 petroliere russe: è il Paese che ha colpito più navi della “flotta ombra”

MeteoWeb

Il governo britannico imporrà delle sanzioni a 100 petroliere russe che, a suo dire, vengono utilizzate per il trasporto di petrolio russo all’estero. Secondo Bloomberg ciò rappresenta un aumento del 75% delle navi della cosiddetta “flotta ombra” sanzionate. Secondo Downing Street, questo renderà il Regno Unito il Paese che ha sanzionato il maggior numero di petroliere che trasportano greggio russo. Inizialmente le sanzioni hanno riguardato 133 navi. Il Regno Unito ha già sanzionato 41 navi utilizzate per il trasporto di petrolio russo all’estero. Tuttavia, di queste, 39 hanno continuato a trasportare greggio russo. Le petroliere utilizzate per il trasporto di petrolio russo all’estero sono state un importante bersaglio di sanzioni per l’Unione europea e il Regno Unito. Un modo in cui le petroliere sono state utilizzate per imporre sanzioni alla Russia per l’invasione dell’Ucraina è stato il meccanismo del price cap del G7, collegato alla copertura assicurativa per le petroliere occidentali. Tuttavia, la Russia ha aggirato il problema utilizzando petroliere assicurate in Russia e in altri Paesi non appartenenti al G7, come India ed Emirati Arabi Uniti.

Un altro approccio è stato quello di sanzionare direttamente le navi, con alcuni che si sono spinti addirittura oltre, e di sequestrare una nave. È quello che ha fatto la Germania due mesi fa, quando ha sequestrato una petroliera della flotta ombra russa, trovata alla deriva nel Mar Baltico a gennaio. La petroliera, Eventin, batteva bandiera panamense quando le autorità tedesche hanno dichiarato che la nave era bloccata in acque tedesche nel Mar Baltico. La petroliera trasportava petrolio per un valore di circa 43 milioni di dollari, ora di proprietà dello Stato tedesco. La Eventin figurava in un elenco di navi sanzionate stilato dall’Unione europea, che, pur non essendo un singolo Paese, è al primo posto dopo il Regno Unito in termini di petroliere sanzionate, con un totale di 153.