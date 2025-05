Resilienza Idrica, l’appello: “mai più capre che bevono fango e paesi devastati dalle alluvioni”

MeteoWeb

“L’approvazione della strategia europea per la Resilienza idrica è una risposta alle immagini che abbiamo visto in Italia e in Europa negli ultimi mesi, fra alluvioni e siccità, e che speriamo di non vedere più nel futuro. Ricordiamo le capre che bevono fango, i frutteti espiantati, le notizie di centinaia di bambini che non vanno a scuola per giorni, città e paesi devastati dall’acqua”, dichiara dopo l’approvazione della risoluzione sulla per la strategia europea per la resilienza idrica Annalisa Corrado, membro della segreteria PD, eurodeputato di S&D e relatrice ombra del provvedimento per i socialisti. “La Strategia Europea per la Resilienza idrica è vitale soprattutto per gli agricoltori, che sono i primi a subire gli effetti della crisi climatica, dall’erosione alla desertificazione. È assolutamente prioritario ripristinare gli ecosistemi per favorire sia la ricarica delle falde sia la capacità di trattenere l’eccesso di acqua, ed è vitale dare a questa strategia risorse adeguate attraverso canali specifici. Questo è il primo passo per un futuro in cui l’acqua non sia solo una risorsa critica, ma un simbolo di speranza, cooperazione strategica e progresso per tutti”, conclude Annalisa Corrado.