Ricerca, 1 milione di euro per la cooperazione Italia-Uzbekistan

L’Italia finanzierà almeno 10 progetti nell’ambito della cooperazione scientifica con l’Uzbekistan, stanziando fino a 100mila euro per ciascuna iniziativa. È quanto annuncia il Ministero dell’Università e della Ricerca, al termine della fase di raccolta delle candidature per il bando bilaterale Italia-Uzbekistan, sviluppato nel quadro del Memorandum d’intesa sulla cooperazione in scienza, tecnologia e innovazione per il periodo 2024-2027.

“La partecipazione al bando dimostra la vitalità e l’interesse del nostro sistema della ricerca verso nuove collaborazioni“, osserva il Ministro Anna Maria Bernini. “L’Uzbekistan rappresenta un partner strategico nell’area dell’Asia Centrale e questi progetti contribuiranno a rafforzare i legami scientifici e tecnologici tra i nostri Paesi, favorendo lo scambio di conoscenze in settori cruciali per lo sviluppo sostenibile“.

Il Ministero ha ricevuto 166 proposte, presentate nell’ambito dell’accordo firmato il 10 novembre 2023 a Tashkent tra il Mur e il Ministero uzbeko della Formazione superiore, Scienza e Innovazione. Il finanziamento totale ammonta a 1 milione di euro, suddiviso equamente tra Italia e Uzbekistan. Le proposte coprono tutte le 13 aree prioritarie di cooperazione individuate, con un focus particolare su agricoltura e tecnologie alimentari, ingegneria, energia, acqua e risorse naturali. Le università pubbliche italiane si confermano protagoniste, con 116 progetti presentati, seguite da enti pubblici non economici (18) e aziende private (22).