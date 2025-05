Ricerca e conservazione: 3,4 milioni alla stazione zoologica “Anton Dohrn”

MeteoWeb

Il recupero della Biblioteca del Mare, la messa in sicurezza della storica sede e interventi mirati alla Marine Farm per garantire il benessere degli organismi marini utilizzati nei progetti di ricerca e conservazione sono tra le principali azioni previste per il 2025 dalla Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli. Questi interventi saranno resi possibili grazie a un finanziamento di 3,4 milioni di euro, stanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso il Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca. “La scienza italiana è finora riuscita a mantenere alti livelli di qualità e produttività, nonostante un livello di finanziamento nettamente inferiore rispetto agli altri paesi europei, grazie ad un’eccellente tradizione culturale“, osserva Roberto Bassi, presidente della stazione zoologica “Anton Dohrn”. Il finanziamento, “permette di riprendere il cammino di adeguamento delle infrastrutture per la ricerca sul mare, aggiungendosi ai 4,2 milioni stanziati nel biennio 2023-2024. Con questi fondi sarà possibile realizzare la nuova Biblioteca del Mare e completare la struttura di allevamento di organismi marini ospitati alla Marine farm di Bagnoli per progetti di ricerca e conservazione. Infine, si potrà completare il risanamento delle strutture della sede storica alla Villa comunale di Napoli, con la progettazione dell’impianto antincendio, la cui realizzazione confida nei prossimi interventi finanziari“.