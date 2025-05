Dal fondo del mare al grande schermo: la ricerca della MBA protagonista in Ocean con David Attenborough

MeteoWeb

Il nuovo film documentario Ocean, narrato dall’iconico Sir David Attenborough e presentato in anteprima mondiale alla Royal Festival Hall di Londra, porta con sé l’impronta scientifica della Marine Biological Association (MBA) e del Dr. Bryce Stewart, esperto di pesca e conservazione marina. Un’opera cinematografica che unisce divulgazione e rigore scientifico, realizzata con il contributo determinante della ricerca britannica. Il film, prodotto dalla pluripremiata Silverback Films, si propone come un potente strumento di sensibilizzazione sui temi della biodiversità marina e della sostenibilità ambientale.

Il Dr. Stewart, insieme al comandante Sean McTierney e al membro dell’equipaggio James Whicheloe della nave da ricerca RV MBA Sepia, ha collaborato direttamente con i filmmaker per girare sequenze cruciali sul dragaggio delle capesante – una pratica di pesca tra le più remunerative del Regno Unito, ma anche tra le più impattanti per gli habitat bentonici. Le riprese sono state parte di un esperimento scientifico rigorosamente controllato, con l’obiettivo di approfondire la comprensione degli effetti del dragaggio e suggerire metodi di gestione più sostenibili.

Oltre al supporto operativo sul campo, il Dr. Stewart ha contribuito attivamente alla stesura e revisione del copione, verificando la correttezza delle informazioni scientifiche e assicurando che il racconto cinematografico rimanesse fedele ai dati più aggiornati. Questo lavoro ha garantito un prodotto non solo visivamente potente, ma anche scientificamente affidabile.

I dettagli

Ocean presenta anche le storie di persone impegnate in prima linea nella conservazione marina, come Don MacNeish, co-fondatore della Community of Arran Seabed Trust (COAST) in Scozia. Il Dr. Stewart collabora da oltre 20 anni con COAST per la tutela delle aree marine protette, inclusa la prima “No Take Zone” della Scozia e l’Area Marina Protetta del Sud di Arran. Dal 2010 guida un team di ricerca che monitora il sorprendente recupero della biodiversità in queste zone, dimostrando il potenziale rigenerativo del mare quando adeguatamente protetto.

Il documentario, da oggi 8 maggio nelle sale cinematografiche di tutto il mondo – inclusa Plymouth – sarà disponibile in streaming dal prossimo 8 giugno su National Geographic e Disney+, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani.

La partecipazione della MBA a questo progetto rafforza il suo ruolo centrale nella promozione di pratiche sostenibili per la gestione della pesca e nella tutela dell’ambiente marino. L’associazione, punto di riferimento nella ricerca oceanografica britannica, utilizza strumenti all’avanguardia come la RV MBA Sepia per condurre studi sul campo e fornire dati cruciali ai decisori politici e alle comunità costiere.

“La MBA è fondamentale nel promuovere cambiamenti concreti nella scienza e nella conservazione marina”, ha dichiarato il Dr. Stewart. “Attraverso la nostra ricerca e collaborazione con le istituzioni, possiamo orientare le politiche verso una gestione più attenta e lungimirante dei nostri oceani”.

Il film Ocean non è solo un omaggio alla bellezza del mondo sommerso, ma anche un invito urgente ad agire, fondato su solide basi scientifiche e sull’esperienza di chi lavora ogni giorno per proteggere il cuore blu del nostro pianeta.