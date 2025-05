Ricerca oncologica italiana in vetta al mondo: 17 ricercatori premiati all’ASCO di Chicago

MeteoWeb

Sono 17 i ricercatori italiani che riceveranno il prestigioso Conquer Cancer Foundation Merit Award al congresso dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO), il più importante evento mondiale dedicato all’oncologia, che apre i battenti domani a Chicago. Il premio, assegnato per lavori giudicati di alto valore scientifico e innovativo, è un riconoscimento all’eccellenza nella ricerca con impatti potenziali significativi sulla cura dei pazienti.

Otto dei premiati operano in istituzioni italiane, tra cui le università di Pisa, Padova, Napoli, Modena e Milano, oltre a strutture come l’Istituto Nazionale dei Tumori e l’Istituto Europeo di Oncologia. Gli altri nove lavorano attualmente all’estero, in centri di ricerca e ospedali di prestigio come il Memorial Sloan Kettering, il Dana-Farber e l’Université Libre de Bruxelles.

ASCO 2025 vedrà la presentazione di oltre 6mila studi scientifici, alcuni dei quali potrebbero cambiare la pratica clinica in diversi ambiti. “L’arte e la scienza della cura del cancro: dalla conoscenza all’azione” è il tema di quest’anno, che evidenzia l’importanza di trasformare la ricerca in soluzioni concrete per i pazienti, come sottolineato dal presidente ASCO Robin Zon.