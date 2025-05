Ricerca, dai terremoti ai superconduttori: stanziati 94 milioni per le infrastrutture

MeteoWeb

Stanziati 94 milioni per le infrastrutture di ricerca per 10 enti pubblici: lo rende noto il ministero per l’Università e la Ricerca. Gli interventi sono “pronti a essere messi in cantiere grazie al Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca“. Il Ministro Anna Maria Bernini ha firmato il decreto che ripartisce la nuova annualità del Fondo per gli enti di ricerca. Tra le infrastrutture che potranno usufruire dei fondi figurano quelle per il monitoraggio dei terremoti, per lo studio magneti superconduttori, materiali superconduttivi ad alta temperatura, fibre ottiche per la metrologia e la nave rompighiaccio Laura Bassi.

“La sostenibilità, l’intelligenza artificiale, le sfide ambientali, il monitoraggio dei terremoti: la ricerca ha bisogno di investimenti, è necessario garantire risorse ai progetti scientifici, finanziare le nuove infrastrutture, sostenere le tecnologie più avanzate“, ha spiegato in una nota il Ministro Bernini. “I 94 milioni che abbiamo stanziato per il Fondo dell’edilizia e di ammodernamento delle infrastrutture scientifiche aggiunge un importante tassello per la crescita della nostra ricerca. Con queste risorse gli enti avranno la possibilità di rafforzare le loro attività di studio, di acquistare nuove tecnologie, di ristrutturare e mettere in sicurezza sedi, di avviare nuovi progetti capaci di generare concrete e positive ricadute per migliorare la qualità della vita. Vogliamo così dare continuità a un lavoro già eccellente, fiore all’occhiello del Paese“. Per Bernini gli enti pubblici di ricerca “sono gioielli, un vanto per l’Italia, un riferimento scientifico a livello internazionale. Noi abbiamo la responsabilità di far sì che queste eccellenze possano crescere e proseguire nel percorso intrapreso. È necessario poter garantire risorse per nuovi progetti, finanziare infrastrutture sempre più complesse, sostenere le tecnologie più avanzate“. Il nuovo finanziamento di 94 milioni, ha concluso il Ministro, “va in questa direzione. Permette agli Enti scientifici di rafforzare le loro attività di studio e di aprire nuovi fronti di studio capaci di generare concrete e positive ricadute per migliorare la qualità della vita. Vogliamo dare continuità a un lavoro già eccellente, fiore all’occhiello del Paese“.