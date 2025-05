Rientro incontrollato in corso: ecco perché la sonda Kosmos 482 colpirà la superficie terrestre

MeteoWeb

Tra il 7 e il 13 maggio 2025, un frammento dimenticato della corsa allo Spazio dell’Unione Sovietica potrebbe fare il suo drammatico ritorno sulla Terra. Si tratta della sonda Kosmos 482, lanciata nel lontano 1972 con l’obiettivo di raggiungere Venere, ma rimasta bloccata in orbita terrestre per più di mezzo secolo. A causa del suo robusto scudo termico, progettato per sopravvivere alle condizioni estreme dell’atmosfera venusiana, Kosmos 482 potrebbe resistere alla discesa e colpire il suolo (o il mare) terrestre, sollevando preoccupazioni ma anche un enorme interesse scientifico.

La storia di Kosmos 482

Kosmos 482, conosciuta anche come Cosmos 482, fu lanciata il 31 marzo 1972 da una piattaforma Soyuz situata nel cosmodromo di Baikonur, all’epoca parte dell’URSS e oggi in Kazakistan. La missione faceva parte del più ampio programma Venera, che tra il 1961 e il 1984 tentò numerosi atterraggi sul pianeta Venere.

L’obiettivo di Kosmos 482 era atterrare su Venere e trasmettere dati ambientali sulla superficie del pianeta. Tuttavia, un guasto al secondo stadio del razzo vettore impedì alla sonda di abbandonare l’orbita terrestre. Come da prassi sovietica, il veicolo spaziale fu quindi rinominato con la sigla “Kosmos”, utilizzata per i satelliti rimasti in orbita terrestre.

Dove e quando colpirà la Terra?

L’analista olandese Marco Langbroek, esperto nel tracciamento di satelliti, ha stimato il rientro atmosferico di Kosmos 482 attorno alle 06:01 UTC di sabato 10 maggio 2025, con un margine di errore di ±2,8 giorni. Questo significa che il rientro potrebbe avvenire in un intervallo compreso tra mercoledì 7 e martedì 13 maggio.

Nonostante l’avanzata tecnologia di monitoraggio orbitale, non sarà possibile conoscere l’esatto punto d’impatto fino a poche ore prima del rientro. Kosmos 482 orbita attualmente tra un perigeo di 320 km e un apogeo di circa 16mila km, ma la sua traiettoria si sta rapidamente deteriorando.

Secondo i calcoli, Kosmos 482 potrebbe colpire qualsiasi punto compreso tra 52 gradi di latitudine Nord e Sud dell’equatore, una fascia che copre vaste regioni di Europa, Asia, Africa, Americhe e Australia. Tuttavia, poiché il 71% della superficie terrestre è ricoperta da acqua, è statisticamente più probabile che cada in mare.

L’aspetto più rilevante è che questa sonda è progettata per sopravvivere a pressioni e temperature estreme, come quelle dell’atmosfera venusiana. Ciò la rende una delle poche sonde a rischio reale di sopravvivere all’impatto, anche parzialmente intatta. Il suo peso è di circa 495 kg e la velocità di impatto prevista si aggira intorno ai 242 km/h.

Langbroek ha definito questo evento un “high-interest re-entry”, cioè un rientro atmosferico ad alto interesse, proprio per il fatto che, a differenza della maggior parte dei detriti spaziali, Kosmos 482 potrebbe non disintegrarsi completamente.

Come osservare Kosmos 482

Gli appassionati di astronomia possono osservare la traiettoria della sonda grazie a siti specializzati come Heavens-Above.com, che la elenca sotto il nome di Venera 8 landing module. Le informazioni sono costantemente aggiornate man mano che il momento del rientro si avvicina.

Il contesto storico: il Programma Venera

Kosmos 482 era parte della missione Venera 8, che prevedeva il lancio di 2 sonde gemelle verso Venere. La prima, lanciata il 27 marzo 1972, raggiunse con successo la superficie del pianeta il 6 aprile dello stesso anno, inviando dati preziosi sulla temperatura e la pressione. La seconda, Kosmos 482, avrebbe dovuto seguire lo stesso destino, ma un malfunzionamento la confinò in orbita terrestre.

Nel periodo della Guerra Fredda, il programma Venera rappresentava il fiore all’occhiello della corsa sovietica all’esplorazione planetaria. Complessivamente, tra il 1961 e il 1984, 13 sonde Venera furono inviate verso Venere, alcune delle quali ottennero risultati pionieristici, come le prime immagini della superficie di un altro pianeta.

Tra scienza e storia

Il possibile rientro di Kosmos 482 sulla Terra non rappresenta soltanto un evento tecnico e astronomico di rilievo, ma anche una finestra sulla storia dell’esplorazione spaziale sovietica. Mentre le probabilità di danni a persone o infrastrutture restano molto basse, l’evento sarà seguito con attenzione da scienziati e appassionati, non solo per motivi di sicurezza, ma anche per il suo valore simbolico: un frammento del passato che torna a farci visita, dopo 53 anni di silenziosa orbita attorno al nostro pianeta.

