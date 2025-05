Rifiuti a Venezia: domenica nuova immersione dei gondolieri sub

MeteoWeb

In programma domenica 4 maggio una nuova immersione dei gondolieri sub nei canali di Venezia per recuperare i rifiuti sommersi. Salvo condizioni meteo avverse, i volontari dell’Associazione Gondolieri sommozzatori si immergeranno dalle ore 8 alle ore 14, nei seguenti rii: Rio di San Nicolò dei Mendicoli; Rio de le Terese, fino all’incrocio con il rio dell’Arzere; Rio delle Procuratie-di Santa Maria Maggiore; Rio dei Tre Ponti; Rio de la Cazziola; Rio del Tentor Madonna; Rio de le Bote.

