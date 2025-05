Rio Ave-Estrela in ritardo, maltempo in Portogallo: allerta per le condizioni del campo

MeteoWeb

La sfida tra Rio Ave e Estrela da Amadora, valida per la 32ª giornata della Liga Portugal Betclic, è stata momentaneamente sospesa a causa delle avverse condizioni meteo che hanno reso impraticabile il terreno di gioco. L’incontro, inizialmente previsto per oggi, è stato interrotto quando pioggia intensa e vento forte hanno reso impossibile garantire la sicurezza e la regolarità del match. Dopo un’attenta valutazione, le autorità competenti hanno deciso di rinviare l’inizio della partita.

Secondo quanto comunicato ufficialmente, il nuovo orario previsto per il calcio d’inizio è stato fissato per le 16:10 (ora locale), condizione permettendo. Si resta in attesa di ulteriori aggiornamenti in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.