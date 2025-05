Riparare l’acqua? I paradossi che frenano il progresso sulla sicurezza idrica globale: l’evento Cmcc

MeteoWeb

“Il mondo si trova ad affrontare molteplici crisi idriche, tra cui l’eccessivo sfruttamento, le inondazioni, il degrado degli ecosistemi e l’accesso iniquo all’acqua potabile. Le soluzioni a queste crisi sono molteplici e includono progressi tecnologici nella desalinizzazione e nel trattamento delle acque, l’intelligenza artificiale per le previsioni idrologiche e anche nuovi approcci per la valutazione dell’acqua. Nonostante queste numerose soluzioni disponibili per affrontare i problemi idrici, il mondo non è sulla buona strada per raggiungere l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 6 sull’acqua pulita e servizi igienico-sanitari per tutti, con scienziati e responsabili politici che chiedono un cambiamento radicale nelle politiche e negli investimenti idrici.

Cosa sta frenando il progresso? Questa presentazione esamina alcuni dei paradossi che influenzano le politiche idriche a livello mondiale e spiega come questi indeboliscano la logica degli approcci comunemente citati per “riparare l’acqua”, come la generazione di nuove riserve idriche o semplicemente l’imposizione di un prezzo all’acqua. La presentazione offre opzioni per risolvere questi paradossi e delinea una via da seguire per migliorare le politiche idriche nel XXI secolo”. E’ la presentazione di “Riparare l’acqua? I paradossi che frenano il progresso sulla sicurezza idrica globale”, l’appuntamento del Cmcc in programma mercoledì 21 maggio 2025.