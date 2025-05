Ripensare la città da una prospettiva di genere: il ruolo delle tecnologie civiche nel potenziamento della cittadinanza attiva

MeteoWeb

Martedì 20 maggio 2025, ore 18.30, al Circolo dei lettori di Torino, si terrà l’incontro Ripensare la città da una prospettiva di genere. Il ruolo delle tecnologie civiche, dedicato al ruolo del digitale nel potenziamento dei processi di cittadinanza attiva a partire dal progetto Verso il Crowdmapping femminile: la mappa digitale per leggere Castenaso in ottica di genere, realizzato nel 2024 dal Comune di Castenaso (BO), in collaborazione con il gruppo di ricerca Territori e Comunità Digitali di Social Computing del Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino.

Moderato da Silvia Botti, architetto e giornalista, l’incontro vedrà la parecipazione di Lauriana Sapienza, assessore al Welfare del Comune di Castenaso, Monica Cerutti, ricercatrice e responsabile delle relazioni con il territorio del gruppo Territori e Comunità Digitali di Social Computing, e Sarah Gainsforth, giornalista e studiosa di sistemi delle città e di trasformazioni urbane.

I dettagli

In un’epoca di profonda trasformazione per i centri urbani, si fa sempre più urgente la necessità di creare spazi e strumenti per migliorare il dialogo tra cittadine, cittadini e istituzioni, alimentando la circolazione e la condivisione di bisogni, risorse, idee. Sarah Gainsforth ha in particolare rilevato come nelle città ci sia attualmente la necessità di ricreare quei legami e quella diversità che il processo di gentrificazione e la progressiva omologazione dei centri urbani hanno compromesso: “bisogna provare a capire davvero come cambia l’abitare a partire dai desideri delle persone ma anche immaginando degli strumenti nuovi”.

Valorizzare le diversità e riflettere sull’unicità della prospettiva di ciascuno nel vivere la città è la mission del gruppo di ricerca Territori e Comunità Digitali di Social Computing dell’Università di Torino, che mette al servizio di Pubbliche Amministrazioni e realtà del territorio strumenti digitali e percorsi di formazione all’uso di tecnologie che favoriscono il dialogo tra istituzioni e cittadinanza. Come nel caso di FirstLife, la piattaforma digitale collaborativa che il Comune di Castenaso ha adottato con il progetto Verso il Crowdmapping femminile: la mappa digitale per leggere Castenaso in ottica di genere, per supportare il processo partecipato volto a stimolare una visione critica e propositiva sulla città da una prospettiva di genere, coinvolgendo cittadine e cittadini di tutte le età.

“Avete mai percepito insicurezza o inadeguatezza attraversando uno spazio della vostra città? Avete mai notato che non tutte le persone attraversano un luogo nello stesso modo? E se una diversa percezione dello spazio fosse dovuta anche alla sua organizzazione e forma, e cioè a come è stato progettato?”

Proprio a partire da queste domande nasce questo progetto, scritto con Collettivo Verso, per il quale FirstLife ha creato una mappatura partecipata e personalizzata all’interno della piattaforma dedicata all’Urbanistica di genere, che promuove ricerche, processi e analisi territoriali che perseguono la parità di genere in ambito urbano. Sulla mappa trovano spazio luoghi e servizi, libri e approfondimenti, proposte di realtà formali e informali con l’obiettivo di restituire alle e ai fruitori la complessità della tematica e di offrire uno strumento per orientarsi in un universo diverso che sta apportando una rivoluzione al modo in cui pensiamo, immaginiamo e viviamo al città.

L’incontro sarà occasione per illustrare le opportunità di collaborazione tra centri di ricerca, imprese, PA e terzo settore possibili grazie ai servizi erogati dall’hub digitale EDIH-PAI, fornendo una panoramica sulle modalità di accesso allo stesso.

Edih-Pai (Public Administration Intelligence) è un progetto finanziato dal fondo NextGenerationEU dell’Unione Europea nato per guidare le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni della social economy verso una trasformazione digitale significativa e sostenibile, creando un ecosistema di innovazione che favorisca l’interazione tra i soggetti coinvolti. Si rivolge alle pubbliche amministrazioni (PA), le Piccole Medie Imprese (PMI), le Cooperative, le Imprese Sociali e i cittadini come un hub che integra formazione, consulenza e networking e servizi personalizzati, promuovendo l’adozione di soluzioni digitali che migliorino l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici.

