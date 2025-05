Così il riscaldamento globale influenza la nostra capacità di controllare l’inquinamento atmosferico: lo studio

MeteoWeb

Il riscaldamento globale sta ostacolando e ostacolerà sempre più la nostra capacità di controllare l’ozono troposferico, un inquinante atmosferico nocivo che è uno dei principali componenti dello smog. Questo secondo quanto emerge da un nuovo studio guidato dal Massachusetts Institute of Technology (MIT) e pubblicato sulla rivista Environmental Science & Technology. L’ozono troposferico causa una serie di effetti negativi sulla salute, dall’asma alle malattie cardiache, e contribuisce a migliaia di morti premature ogni anno.

I ricercatori hanno combinato un modello climatico che simula fattori meteorologici, come la temperatura e la velocità del vento, con un modello di trasporto chimico che stima il movimento e la composizione delle sostanze chimiche nell’atmosfera. Generando una gamma di possibili risultati futuri, l’approccio d’insieme dei ricercatori cattura meglio la variabilità climatica intrinseca, consentendo loro di tracciare un quadro più completo rispetto a molti studi precedenti.

L’approccio di modellizzazione dei ricercatori rivela che, con il riscaldamento globale, l’ozono troposferico diventerà meno sensibile alle riduzioni delle emissioni di ossido di azoto nell’America settentrionale orientale e nell’Europa occidentale. In altre parole, saranno necessarie maggiori riduzioni delle emissioni di ossido di azoto per ottenere gli stessi benefici in termini di qualità dell’aria. Tuttavia, lo studio dimostra anche che il contrario accadrebbe nel Nord-Est asiatico, dove la riduzione delle emissioni avrebbe un impatto maggiore sulla riduzione futura dell’ozono troposferico.

Emmie Le Roy, autrice principale dello studio, ha dichiarato: “la futura pianificazione della qualità dell’aria dovrebbe considerare l’impatto del cambiamento climatico sulla composizione chimica dell’inquinamento atmosferico. Potremmo aver bisogno di tagli più drastici alle emissioni di ossido di azoto per raggiungere gli stessi obiettivi di qualità dell’aria”.