Riscaldamento globale: perché la troposfera si riscalda e la stratosfera si raffredda

Uno dei segnali più evidenti e meno intuitivi del cambiamento climatico è il comportamento opposto di due strati chiave dell’atmosfera terrestre: la troposfera e la stratosfera. Mentre la parte più bassa dell’atmosfera tende a riscaldarsi progressivamente, la stratosfera, che si trova subito al di sopra, mostra un raffreddamento sempre più marcato. Ma come è possibile che due zone adiacenti dell’atmosfera reagiscano in modo così diverso agli stessi cambiamenti globali? La risposta sta nella diversa origine del riscaldamento di ciascun livello e nel ruolo cruciale svolto dai gas serra.

La troposfera: uno strato che si riscalda “dal basso”

La troposfera è lo strato più vicino alla superficie terrestre, e racchiude circa l’80% della massa atmosferica. Contiene quasi tutto il vapore acqueo, le nubi e gli eventi meteorologici che influenzano la nostra vita quotidiana.

Il riscaldamento della troposfera avviene in modo “indiretto”:

La radiazione solare attraversa quasi indisturbata questo strato e viene assorbita in gran parte dalla superficie terrestre .

attraversa quasi indisturbata questo strato e viene assorbita in gran parte dalla . Il suolo, una volta riscaldato, trasferisce il calore all’aria sovrastante tramite conduzione e convezione .

. L’aria calda sale, quella fredda scende, generando movimenti verticali che rimescolano l’atmosfera.

Questo fa sì che la temperatura diminuisca con l’altitudine (circa 6,5°C ogni 1000 m), sia per l’espansione dell’aria a pressioni più basse, sia per l’allontanamento dalla fonte di calore.

La stratosfera: si scalda “dall’alto”, ma oggi si sta raffreddando

Sopra la troposfera troviamo la stratosfera, che si estende fino a circa 50 km di quota e ospita la maggior parte dell’ozono atmosferico. Questo gas è fondamentale perché assorbe la radiazione ultravioletta solare e si riscalda, causando un aumento di temperatura con la quota.

Ma negli ultimi decenni, la stratosfera sta mostrando un raffreddamento progressivo. Un paradosso solo apparente, che trova spiegazione nell’aumento dei gas serra e nella loro distribuzione tra gli strati atmosferici.

Il ruolo dei gas serra: riscaldamento in basso, raffreddamento in alto

L’aumento di CO₂, metano e altri gas serra nella troposfera produce due effetti principali:

Intrappola più calore negli strati bassi , intensificando l’ effetto serra .

, intensificando l’ . Nella stratosfera, invece, la CO₂ favorisce la dispersione del calore verso lo spazio attraverso radiazione infrarossa, causando raffreddamento.

Inoltre, poiché meno calore raggiunge la stratosfera a causa del suo intrappolamento in basso, questo strato riceve sempre meno energia, amplificando il processo di raffreddamento.

Troposfera e stratosfera a confronto: due realtà opposte

Strato atmosferico Origine del calore Comportamento con la quota Effetti recenti Troposfera Dal basso (superficie terrestre) Temperatura decrescente Si riscalda ed espande Stratosfera Dall’alto (ozono + UV solare) Temperatura crescente Si raffredda e si assottiglia

Conclusione: due strati, due risposte diverse allo stesso problema

La differenza tra troposfera e stratosfera è una delle prove più chiare del cambiamento climatico. Non solo aumenta la temperatura alla superficie terrestre, ma si altera anche la struttura verticale dell’atmosfera.

Capire questi meccanismi è essenziale per la scienza del clima, la modellistica meteorologica e le politiche ambientali. Riscaldamento in basso e raffreddamento in alto: due facce di una stessa trasformazione planetaria che ci riguarda tutti.