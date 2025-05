Rischio nucleare e radiologico: l’ISIN diventa centro di competenza della Protezione Civile

MeteoWeb

L’ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione) è entrato formalmente a far parte dei centri di competenza del Dipartimento della Protezione Civile, andando a rafforzare la rete di soggetti che collaborano con il sistema di protezione civile fornendo servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici in specifici ambiti. Nei centri di competenza sono compresi istituti di ricerca, amministrazioni statali, agenzie, università, autorità di bacino e il loro specifico apporto costituisce uno dei valori aggiunti del sistema di protezione civile.

L’ingresso di ISIN nella rete dei centri di competenza rappresenta il coronamento di un percorso di collaborazione con il Dipartimento consolidato negli anni attraverso attività sinergiche svolte sia in situazioni di emergenza, sia nelle attività ordinarie e in particolare nelle esercitazioni.

“Il riconoscimento ufficiale di ISIN quale centro di competenza è un risultato che ci riempie di orgoglio – ha detto Francesco Campanella, Direttore di ISIN – Onorare la nostra appartenenza al Sistema di protezione civile, nel rispetto dei ruoli e responsabilità delle diverse amministrazioni che lo compongono, e soprattutto nel rispetto delle attribuzioni che sono sancite dal decreto istitutivo dell’ISIN, è una grande opportunità. Ci spronerà a migliorare sempre più le nostre sensibilità professionali e consentirà a tutti noi di perseguire con ancora maggiore convinzione la mission per la quale quotidianamente serviamo l’Ispettorato, e, attraverso di esso, il Paese”.

“Saluto con grande piacere il prosieguo di questa importante collaborazione che già ci ha visto lavorare fianco a fianco in più di un’occasione – ha detto il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano – consolidando così un rapporto di reciproca stima e provata competenza. Il contributo scientifico offerto dall’ISIN rappresenta un imprescindibile valore aggiunto per il nostro Sistema di protezione civile”.