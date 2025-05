Risveglio con maltempo al Nord Italia: temporali tra Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia | LIVE

MeteoWeb

Risveglio con la pioggia in questo martedì 27 maggio: l’Italia è interessata dal transito di una perturbazione che ha portato e sta portando rovesci e temporali al Nord. Al momento si riporta forte maltempo nei settori orientali e meridionali della Lombardia, così come sulle colline del Piemonte lungo il fiume Po, in direzione dell’Astigiano e dell’Alessandrino, dove sono stati riportato locali nubifragi accompagnati da grandine. Le precipitazioni si sono progressivamente estese dalle aree pedemontane tra l’alto Canavese e il Verbano verso le pianure medio-basse dell’alto Piemonte. I sistemi temporaleschi hanno raggiunto anche l’area di Torino, spostandosi ulteriormente verso Sud.

I temporali avanzano da Ovest verso Est sull’Emilia occidentale: si segnala forte maltempo tra il Parmense e il confine con la Lombardia, rovesci nella zona di Piacenza e sull’alto Appennino piacentino e parmense.

