Un robot che ha risolto il cubo di Rubik in tempo record

MeteoWeb

Un robot sviluppato da un team di studenti della Purdue University ha stabilito un nuovo Guinness World Record per la risoluzione più rapida di un cubo di Rubik. Il sistema, denominato “Purdubik’s Cube“, ha completato il celebre rompicapo in appena 0,103 secondi, quasi 3 volte più veloce del precedente record di 0,305 secondi, detenuto dalla Mitsubishi Electric. Il progetto è stato realizzato dagli studenti Junpei Ota, Aden Hurd, Matthew Patrohay e Alex Berta, con il supporto dell’Institute for Control, Optimization and Networks (ICON) e la supervisione del professor Nak-seung Patrick Hyun. La squadra ha combinato tecnologie avanzate di visione artificiale per riconoscere i colori, algoritmi ottimizzati per la risoluzione rapida e hardware di controllo industriale di alto livello.

Il robot è nato nel programma cooperativo (co-op) della Purdue, vincendo il primo premio nella competizione SPARK del 2024. Questo risultato non rappresenta solo un primato di velocità: risolvere un cubo in meno di 0,2 secondi è più rapido di un battito di ciglia umano, dimostrando le potenzialità dell’integrazione tra robotica, intelligenza artificiale e controllo di precisione.