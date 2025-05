I robotaxi di Elon Musk sbarcano ad Austin: oltre mille veicoli in arrivo, poi tocca alla California

MeteoWeb

I robotaxi di Elon Musk arrivano ad Austin, in Texas. Si inizierà con un numero limitato per poi arrivare a più di mille unità in alcuni mesi. A illustrare la tabella di marcia è lo stesso Musk in un’intervista alla Cnbc. Dopo il Texas, il miliardario guarda alla California e punta per i suoi robotaxi a Los Angeles e San Francisco.