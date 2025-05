Roma ospita il convegno ISIN: sicurezza nucleare e scenari futuri al centro del dibattito nazionale

MeteoWeb

Il 6 maggio 2025, il Centro Congressi “Roma Eventi – Piazza di Spagna” ospiterà il convegno dal titolo “L’ISIN, Dall’Esperienza Pregressa ai Nuovi Scenari per Garantire Efficienza e Sicurezza”. Questo evento si terrà a Roma, presso la sede in via Alibert, 4, e rappresenta un momento fondamentale di riflessione e confronto su tematiche di grande rilevanza riguardanti il futuro della sicurezza nucleare e della radioprotezione.

In un contesto segnato da un acceso dibattito sulle politiche energetiche italiane, il convegno dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) diventa un’occasione cruciale per esplorare le prospettive future nel settore. L’incontro offrirà uno spazio di discussione sulla possibile evoluzione del quadro normativo in relazione al nucleare, con particolare attenzione alla sicurezza e all’efficienza delle tecnologie.

L’evento prenderà il via alle 8:45 con la registrazione dei partecipanti, seguita da un saluto del Direttore dell’ISIN, Francesco Campanella. Gli interventi istituzionali, tra cui quello del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, On. Gilberto Pichetto Fratin, apriranno ufficialmente il convegno.

Un momento centrale sarà la tavola rotonda, moderata dalla giornalista Roberta Amoruso, dove politici di diversi schieramenti discuteranno le sfide e le opportunità offerte dal nucleare, con un focus sul suo ruolo nell’ambito della sostenibilità energetica. Il programma prevede anche approfondimenti tecnici, con interventi di esperti del settore nucleare, tra cui rappresentanti di ENEA, SOGIN, GSE, e ANSALDO NUCLEARE.

La giornata si concluderà con le conclusioni del Direttore dell’ISIN, Francesco Campanella, che traccerà le linee future dell’ente, alla luce delle nuove necessità di sicurezza e della crescente complessità del panorama energetico nazionale.

