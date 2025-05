Roma, incendio al capolinea Atac: quattro autobus in fiamme, intervengono due squadre dei Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Due squadre dei vigili del fuoco è intervenuta in via Luigi Candoni, a Roma, presso il capolinea dell’Atac per un incendio che ha coinvolto quattro autobus di linea. Nelle operazioni di spegnimento è stato necessario il coinvolgimento di tutta la vigilia del fuoco presente e l’utilizzo di un notevole quantitativo di schiuma. L’incendio ha prodotto una densa nube di fumo. Le cause sono in fase di accertamento. Non ci sono stati feriti. Le forze dell’ordine sono sul posto.

