Roma, uomo cade nel Tevere: salvato dai sommozzatori | FOTO

Un uomo di circa trent’anni caduto nel Tevere all’altezza di Ponte Fabricio è stato recuperato in vita dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Il salvataggio è avvenuto all’altezza di Ponte Palatino. L’uomo è stato poi affidato al personale sanitario per il trasporto in ospedale. Dall’inizio dell’anno è la terza persona salvata dai sommozzatori dei vigili del fuoco nel tratto urbano del fiume.