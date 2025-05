Ronan, il leone marino che tiene il ritmo meglio di molti umani: cosa ci insegna sul cervello e la musica

MeteoWeb

La capacità di muoversi a tempo di musica è da tempo considerata una delle caratteristiche distintive degli esseri umani. Tuttavia, una recente ricerca pubblicata su Scientific Reports e condotta presso l’Università della California a Santa Cruz, mette in discussione questa convinzione grazie a un’insospettabile protagonista: Ronan, un’otaria californiana. Ronan non solo riesce a muoversi in sincronia con un metronomo, ma in alcuni casi supera anche gli umani in precisione e coerenza. Il team guidato da Peter Cook ha coinvolto Ronan e dieci studenti universitari in un esperimento di sincronizzazione motoria con suoni ritmici. Ronan è stata addestrata a muovere la testa in corrispondenza dei battiti di un tamburo a 112, 120 e 128 battiti per minuto (bpm), mentre i partecipanti umani dovevano eseguire un movimento del braccio simile a una “sforbiciata” in sincronia con gli stessi ritmi.

I risultati hanno sorpreso gli stessi ricercatori: Ronan ha mostrato una precisione superiore rispetto alla media umana in quasi tutte le condizioni. In particolare, al ritmo di 128 bpm, la sua media era 129 bpm (±2.94), mentre gli studenti oscillavano attorno ai 116.2 bpm (±7.34).

Un talento sviluppato (ma non troppo)

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Ronan non è stata sottoposta a un addestramento intensivo. Dopo un’iniziale fase di apprendimento a tre anni d’età, ha partecipato a circa 2.000 sessioni ritmiche nel corso di 12 anni, spesso intervallate da anni di inattività. Il suo “apprendistato ritmico”, come lo definisce lo studio, non supera in intensità quello che un bambino umano medio riceve in contesti culturali e ludici durante l’infanzia.

Sfida ai paradigmi neurobiologici

Il caso di Ronan ha importanti implicazioni per il campo della biomusicalità. Precedenti teorie suggerivano che la capacità di seguire un ritmo fosse legata alla capacità di apprendimento vocale, presente solo in alcune specie (come pappagalli e umani). Ronan, che non è una “vocal learner”, ha scardinato questa ipotesi già nel 2013, ma con questa nuova ricerca i dati sono ancora più solidi: il suo comportamento risulta confrontabile, e talvolta superiore, a quello umano.

La sincronizzazione motoria di Ronan è stata analizzata con strumenti statistici rigorosi. La sua variabilità nei tempi di risposta è rimasta nell’ordine di 15 millisecondi, circa un decimo del tempo necessario per un battito di ciglia umano.

Esperienza, motivazione e metodo sperimentale

Uno degli aspetti più significativi dello studio è la cura metodologica: Ronan è stata paragonata agli umani con uno schema sperimentale “apple-to-apples”, cioè comparando lo stesso tipo di movimento (ampiezza e tempo), con lo stesso tipo di stimolo e con metriche statistiche condivise. Nessun umano ha superato Ronan su tutti i parametri: ritmo medio, deviazione standard, precisione di fase e coerenza nel tempo. Inoltre, Ronan partecipa volontariamente agli esperimenti: non è forzata, non subisce deprivazioni alimentari, e riceve ricompense solo se desidera collaborare. Questo riduce il rischio di comportamenti indotti artificialmente e sottolinea il ruolo della motivazione nel comportamento cognitivo degli animali.

Implicazioni evolutive e neuroscientifiche

Il caso di Ronan riapre il dibattito sull’origine evolutiva della percezione ritmica. Se un’otaria – priva di addestramento musicale umano, e appartenente a una specie con scarse capacità vocali – può imparare a mantenere il ritmo con questa precisione, significa che le basi neurobiologiche della sincronia ritmica potrebbero essere più diffuse nel regno animale di quanto si pensasse. La ricerca suggerisce che non servano adattamenti cerebrali unici per questa funzione, ma che essa possa emergere da un’interazione tra capacità percettive generiche, motivazione e pratica.

Ronan non è un’anomalia: è la prova vivente che, con il giusto approccio, anche altre specie possono apprendere e migliorare comportamenti complessi legati al ritmo. I ricercatori invitano a rivedere le ipotesi esclusive sull’unicità umana in ambito musicale e aprono la strada a nuovi studi su primati, uccelli, elefanti e persino cani. E chissà, magari un giorno vedremo una vera “orchestra interspecie”.