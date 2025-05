Russia e Cina sul piano scudo spaziale di Trump: “destabilizzante”

MeteoWeb

La Cina e la Russia denunciano come “profondamente destabilizzante“ il nuovo progetto americano di scudo spaziale Iron Dome annunciato dal Presidente Donald Trump. Lo si legge in una dichiarazione congiunta al termine dei colloqui di oggi al Cremlino tra i Presidenti Vladimir Putin e Xi Jinping, diffusa dalle agenzie russe. “Il programma di ampia portata ‘Golden Dome for America’ annunciato di recente è profondamente destabilizzante” e “prevede esplicitamente un rafforzamento significativo dell’arsenale per operazioni di combattimento nello spazio”, affermano Russia e Cina nella dichiarazione.

Russia e Cina: “serve intesa per evitare il dispiegamento di armi spaziali”

Russia e Cina si sono espresse congiuntamente a favore di un accordo globale per evitare il primo dispiegamento di armi nello spazio. La posizione è contenuta nella dichiarazione congiunta sulla stabilità strategica globale, pubblicata sul sito del Cremlino dopo l’incontro tra Putin e Xi Jinping. “Le parti sostengono la globalizzazione dell’iniziativa internazionale/impegno politico di non schierare per primi armi nello spazio, al fine di rafforzare la pace internazionale, garantire una sicurezza equa e indivisibile per tutti e aumentare la prevedibilità e la stabilità delle attività degli Stati nell’uso pacifico dello spazio”, si legge nel documento.

Pechino e Mosca, inoltre, sottolineano “l’impatto estremamente negativo” dei tentativi “degli USA e dei loro alleati di espandere la presenza della NATO nella regione dell’Indo-Pacifico“. Le due parti, infine, affermano che “il rischio di un conflitto nucleare è aumentato” a causa del “peggioramento delle relazioni tra Stati dotati di armi nucleari”.