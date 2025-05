Russia e Cina uniscono le forze per costruire una centrale elettrica lunare

MeteoWeb

Durante l’incontro ufficiale tra il Presidente russo Vladimir Putin e il Presidente cinese Xi Jinping, è stato firmato un importante memorandum tra Roscosmos e l’Amministrazione Spaziale Nazionale Cinese. L’accordo sancisce la collaborazione per la costruzione di una centrale elettrica lunare, parte del più ampio progetto della Stazione Scientifica Lunare Internazionale (ILRS), la cui realizzazione è prevista entro il 2036.

La centrale, che sarà sviluppata dalla Russia, rappresenterà un’infrastruttura chiave per il funzionamento della futura base lunare, fornendo energia per esperimenti scientifici e operazioni a lungo termine. L’obiettivo della ILRS è condurre ricerche fondamentali nello Spazio e testare tecnologie per una futura permanenza umana sulla Luna.

Ad oggi, il progetto ha già attratto l’interesse di 13 Paesi, segno di una crescente cooperazione internazionale nell’esplorazione spaziale. Il memorandum rafforza ulteriormente i legami strategici tra Mosca e Pechino nel settore aerospaziale, aprendo nuove prospettive per una presenza stabile e autonoma dell’umanità sul nostro satellite naturale.