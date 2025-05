Russia ferma petroliera greca in acque territoriali: tensioni dopo lo stop estone alla flotta ombra di Mosca

MeteoWeb

Le autorità russe hanno fermato una petroliera greca dopo che ha lasciato un porto dell’Estonia e mentre navigava in acque territoriali russe ma lungo una rotta concordata. Lo ha reso noto all’emittente estone “Err”. L’episodio si è verificato pochi giorni dopo che l’Estonia ha tentato di fermare una nave della flotta ombra russa. La petroliera Green Admire, battente bandiera liberiana e di proprietà della società greca Aegean Shipping, aveva lasciato il porto estone di Sillamae con un carico di petrolio di scisto ed era diretta a Rotterdam, nei Paesi Bassi, come ha riferito l’Amministrazione dei trasporti di Tallinn. “L’incidente di oggi dimostra che la Russia continua ad agire in modo imprevedibile, motivo per cui in futuro le navi saranno indirizzate su una rotta alternativa”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Margus Tsahkna. “Ho anche informato i nostri alleati dell’accaduto”, ha aggiunto il ministro.