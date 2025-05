Russia, emergenza incendi in Transbaikalia: 352mila ettari in fiamme | VIDEO

MeteoWeb

Il Ministero russo delle emergenze rende noto che si registrano 39 incendi boschivi su oltre 325mila ettari in Transbaikalia, regione montuosa nell’angolo sudoccidentale della Russia dell’Estremo Oriente. Nella zona del villaggio di Smolenka stanno bruciando 60 ettari. Le forze del Ministero russo per le emergenze stanno impedendo all’incendio di propagarsi alle aree popolate, ha riferito il Dipartimento. “Il Ministero russo per le Emergenze sta proteggendo le aree popolate dagli incendi boschivi in ​​Transbaikalia. Nell’area del villaggio di Smolenka, 60 ettari stanno bruciando. Le forze del Ministero russo per le Emergenze stanno impedendo all’incendio di estendersi alle aree popolate. L’aviazione del Ministero russo per le Emergenze è stata chiamata a intervenire per contribuire a domare l’incidente”, si legge in una dichiarazione.

Oltre 1.650 persone e 250 mezzi stanno combattendo gli incendi. A causa del vento e del clima secco e caldo, le fiamme si stanno diffondendo rapidamente.

I seguenti insediamenti rappresentano un pericolo particolare: Dobrotny, Mozgon, Zhimbira, Smolenka, Zabaikalsky. A Chita, la situazione è complicata dal fumo denso che riduce la visibilità sulle strade e che ha avvolto l’aeroporto, impedendo agli aerei di volare per spegnere l’incendio. I residenti locali segnalano elevati livelli di inquinamento atmosferico dovuto ai prodotti della combustione.

Inoltre, nel distretto di Skovorodinsky della regione dell’Amur è stato dichiarato lo stato di emergenza a causa degli incendi boschivi. L’area degli incendi ha superato i 464 ettari.

Russia, emergenza incendi in Transbaikalia: mezzi aerei in azione

Incendi in Russia, le fiamme divorano la Transbaikalia

Una vittima tra i soccorritori

Un dipendente del Ministero delle Emergenze è morto mentre spegneva un incendio nella foresta di Ingodinsky. Secondo le prime informazioni, il pompiere è rimasto indietro rispetto al gruppo ed è stato attaccato da un orso. Il partner della vittima è riuscito a fuggire.

Casa di cura evacuata in Transbaikalia

Nella Transbaikalia è stata evacuata una casa di cura per anziani e disabili nel villaggio di Yagodny. A causa degli incendi boschivi, 130 residenti sono stati trasportati nel villaggio di Sokhondo, ha riferito il Ministero delle risorse naturali del Territorio della Transbaikalia.

Incendi in Russia, il fumo avvolge la Transbaikalia